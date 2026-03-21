옥수수알이 톡톡, ‘비건 옥수수 카레’

[리얼푸드=육성연 기자] 색다른 카레를 즐기고 싶다면 옥수수와 병아리콩을 활용해 보세요. 옥수수알의 쫄깃함과 볶은 병아리콩의 바삭한 식감이 씹는 재미를 더해줍니다. 색다르면서도 카레의 풍미를 풍성하게 즐길 수 있습니다. 아이들도 좋아하는 레시피입니다.

리얼푸드가 추천하는 ‘옥수수 카레’ 레시피는 카레에 코코넛 밀크를 넣어 만듭니다. 이국적이면서 부드러운 카레 맛인데요. 특히 고기가 들어가지 않아 채식하는 분께도 안성맞춤입니다. 옥수수 카레로 간단하면서 맛있는 식사를 챙겨보세요.

요리 과정에서 병아리콩은 6시간 불린 후 15분~20분 정도 삶아주세요. 완성된 카레는 밥 외에도 취향에 따라 쌀이나 난 등과 함께 곁들이면 좋습니다.

재료 (2인분)

초당 옥수수 2개, 삶은 병아리콩 또는 병아리콩 캔 ⅔ 컵, 주키니 ½ 개, 코코넛 밀크 2컵, 물 2컵, 레몬 ½ 개, 양파 ½ 개, 다진 마늘 1큰술, 다진 생강 1큰술, 올리브오일 2큰술, 소금 약간, 후춧가루 약간,

카레 양념 : 큐민가루 1작은술, 강황 가루 1큰술 (카레 가루로 대체 가능), 올리고당 1큰술, 땅콩버터 2큰술,

토핑 재료 : 고수 약간, 오이 ½ 개, 크러쉬드 레드페퍼 약간

만들기

1. 오이와 양파는 얇게 슬라이스 해주세요. 초당 옥수수는 알맹이만 칼로 잘라 주세요.

2. 달군 팬에 올리브 오일을 두르고 병아리콩을 넣고 소금 후추로 간을 해 바삭하게 볶아주세요.

3. 볶은 병아리콩에 다진 마늘과 생강, 양파, 옥수수를 넣고 볶다가 올리고당, 소금 후추로 간을 해주세요.

4. 강황 가루와 큐민, 코코넛밀크, 물, 땅콩버터를 넣고 저어가며 끓여주세요.

(tip. 물을 추가해 농도를 맞춰주세요. 마지막에 소금으로 간을 맞춰주세요)

5. 완성된 카레를 그릇에 담고 오이, 병아리콩, 옥수수, 레몬즙과 제스트, 레드페퍼를 뿌려주세요.

자료=우리의 식탁 제공

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