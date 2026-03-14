양배추 한 통만 있으면 끝! ‘양배추 샤브샤브’

[리얼푸드=육성연 기자] 냉장고 속 양배추, 어떻게 활용할지 고민인가요? 간단하지만 근사한 한 끼가 되는 ‘양배추샤브샤브’ 레시피를 소개합니다.
얇게 채를 썬 양배추를 따뜻한 육수에 넣어 살짝 익혀서 먹는 요리입니다. 잘 익은 양배추의 달큼한 맛과 우삼겹과의 맛이 조화를 이룹니다.
국물까지 깔끔하게 즐길 수 있는 메뉴인데요. 특히 저녁 메뉴로 즐기기 좋습니다.
요리 재료 중 우삼겹 대신 대패삼겹살, 소고기 목살 등 취향에 맞게 넣어도 좋습니다. 또 쯔유가 없다면 간장 1큰술, 맛술 1큰술, 설탕 1큰술을 넣어주세요.
조리 시에는 양배추를 너무 오래 끓이지 않아야 합니다. 아삭한 식감일 때 먹어야 맛있습니다.
재료
만들기
1. 깨끗이 씻은 양배추는 심지를 잘라내고 채칼로 얇게 채를 썰어 주세요. 대파는 채를 썰어 준비해 주세요.
2. 양배추는 물에 5분 정도 담갔다가 채반에 물기를 빼주세요.
3. 볼에 소스 재료를 담아 잘 섞어주세요.
4. 냄비에 물과 대파를 넣고 끓여주세요. 물이 끓어오르면 쯔유를 넣고 섞어주세요.
5. 육수에 양배추를 넣고 2~3분 정도 끓이다가 우삼겹을 넣어 익혀주세요.
6. 우삼겹과 양배추를 소스에 찍어서 드세요.
자료=우리의 식탁 제공
gorgeous@heraldcorp.com
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March 11. 2026
일본식량신문에서 ‘2025년도 제44회 식품히트대상’의 수상 상품을 발표했다. 매년 초에 전년도 식품업계에서 가장 히트한 제품을 별도 선별위원회를 통해 상을 수여한다. 한국농수산식품유통공사(aT)의 농식품수출정보(KATI)에 따르면 수상 종류는 식품히트대상, 우수히트상(4개 부문, 일반가공식품, 알콜, 냉장·냉동식품, 과자·빵), 롱 셀러(Long Seller)상으로 구성돼있다. 이번 수상의 경우, 식품히트대상은 수상 상품이 없으나, 우수 히트상 수상 상품 23개, 롱 셀러상 수상 상품 5개가 수상 대상으로 선정됐다. 작년 일본 소비자들은 ‘시간 단축·간편’, ‘건강·기능성’, ‘브랜드에 대한 신뢰도’, ‘즐거움’을 기준으로 제품을 구매한 것으로 나타났다. 먼저 주식인 쌀 가격 상승으로 인해 시간 단축·간편한 상품, 소량이어도 만족감을 충족시킬 수 있는 상품 수요가 높아졌다. 가공식품의 경우, 프라이팬이나 전자레인지 조리와 같은 간편성이 맞벌이 세대나 고령층에게 인기다. 우수히트상(