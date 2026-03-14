양배추 한 통만 있으면 끝! ‘양배추 샤브샤브’

[리얼푸드=육성연 기자] 냉장고 속 양배추, 어떻게 활용할지 고민인가요? 간단하지만 근사한 한 끼가 되는 ‘양배추샤브샤브’ 레시피를 소개합니다.

얇게 채를 썬 양배추를 따뜻한 육수에 넣어 살짝 익혀서 먹는 요리입니다. 잘 익은 양배추의 달큼한 맛과 우삼겹과의 맛이 조화를 이룹니다.

국물까지 깔끔하게 즐길 수 있는 메뉴인데요. 특히 저녁 메뉴로 즐기기 좋습니다.

요리 재료 중 우삼겹 대신 대패삼겹살, 소고기 목살 등 취향에 맞게 넣어도 좋습니다. 또 쯔유가 없다면 간장 1큰술, 맛술 1큰술, 설탕 1큰술을 넣어주세요.

조리 시에는 양배추를 너무 오래 끓이지 않아야 합니다. 아삭한 식감일 때 먹어야 맛있습니다.

재료

만들기

1. 깨끗이 씻은 양배추는 심지를 잘라내고 채칼로 얇게 채를 썰어 주세요. 대파는 채를 썰어 준비해 주세요.

2. 양배추는 물에 5분 정도 담갔다가 채반에 물기를 빼주세요.

3. 볼에 소스 재료를 담아 잘 섞어주세요.

4. 냄비에 물과 대파를 넣고 끓여주세요. 물이 끓어오르면 쯔유를 넣고 섞어주세요.

5. 육수에 양배추를 넣고 2~3분 정도 끓이다가 우삼겹을 넣어 익혀주세요.

6. 우삼겹과 양배추를 소스에 찍어서 드세요.

자료=우리의 식탁 제공

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