“달리고 순금받자”…BBQ, ‘황올 아트런’

[리얼푸드=육성연 기자] 국내 치킨 프랜차이즈 제너시스BBQ 그룹이 고객 참여형 캠페인 ‘BBQ 황올 아트런’을 진행한다고 11일 밝혔다.

BBQ는 ‘MZ세대’ 러너들을 중심으로 지도 위에 특정 형상을 그리며 달리는 ‘GPS 아트 러닝(GPS Art Running)’이 새로운 놀이 문화로 주목받는 점에 착안했다. 소비자가 직접 참여해 색다른 경험을 즐길 수 있는 장을 마련했다.

참가 방법은 간단하다. BBQ 로고, 올리브 열매, 치킨 등 브랜드와 관련된 이미지를 달리기 코스로 설계한 뒤, 스마트폰 앱의 GPS 기록으로 지도를 완성하면 된다. 이후 결과 지도를 캡처해 본인 인스타그램에 필수 해시태그(#황올아트런)와 함께 업로드하면 참여가 인정된다.

장소나 횟수 제한 없이 전국 어디서든 참여할 수 있다. 러닝크루와 협업해 제작한 ‘예시 아트 러닝 코스’도 함께 제공한다.

창의성과 도전 횟수, 코스 난이도 등을 종합적으로 심사해 1등(1명)에게는 2돈 순금 메달, 2등(1명)에게는 1년간 매달 10만원 상당의 앱 포인트가 지급되는 ‘치킨 연금’, 3등(10명)에게는 황금올리브치킨 10마리 쿠폰(BBQ앱/웹 전용), 참가자 전원에게는 BBQ 앱에서 즉시 사용할 수 있는 4000원 할인 쿠폰이 지급된다.

BBQ 관계자는 “러닝이 세대를 불문하고 일상적인 스포츠로 자리 잡은 만큼, 누구나 재미있게 참여할 수 있는 이벤트를 준비했다”라고 말했다.

