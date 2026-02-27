REAL FOODS PREMIUM
  • 캘리포니아 와인 얼라이브 테이스팅서 만나요…캘리포니아 푸룬 협회-아몬드 협회 참가

  • 2026-02-27

[리얼푸드=육성연 기자]

‘캘리포니아 와인 얼라이브 테이스팅 2026’ 내 캘리포니아 푸룬 협회 부스 [캘리포니아 푸룸 협회 제공]
[리얼푸드=육성연 기자] 캘리포니아 푸룬 협회와 캘리포니아 아몬드 협회는 27일 서울 그랜드 하얏트 서울 호텔에서 열린 캘리포니아 와인 협회(CWI)의 ‘캘리포니아 와인 얼라이브 테이스팅 2026(California Wine Alive Tasting 2026)’ 행사에 참가한다고 전했다. 국내외 와인 트레이드 산업 관계자를 대상으로 ‘캘리포니아 푸룬과 캘리포니아 아몬드 테이스팅 부스’를 운영한다.

‘캘리포니아 와인 얼라이브 테이스팅’은 매년 캘리포니아 와인 협회가 서울에서 와인업계를 대상으로 개최하는 B2B 시음회다. 올해는 38개 국내 와인 수입사와 캘리포니아 와인 협회가 엄선한 4개의 미수입 와이너리가 참가해 340종 이상의 와인을 소개한다. 특별 세미나 및 와인과 가장 잘 어울리는 안주·스낵 페어링도 제공한다.

‘캘리포니아 와인 얼라이브 테이스팅 2026’ 내 캘리포니아 아몬드 협회 부스 모습 [캘리포니아 아몬드 협회 제공]
캘리포니아 푸룬 협회와 캘리포니아 아몬드 협회는 행사에서 와인 페어링에 좋은 시식 샘플과 테이스팅 메뉴 및 굿즈를 제공한다. 캘리포니아 푸룬과 아몬드의 영양학적 우수성도 알린다.

캘리포니아 푸룬 100g(10알)은 뼈 건강에 핵심 역할을 하는 비타민K가 한국인 하루 권장 섭취량의 92%인 60μg(마이크로그램) 포함돼 있다. 소화기 건강에 중요한 역할을 하는 식이섬유는 7g 이상으로 하루 권장량의 약 30%를 제공한다. 칼륨 함량은 56mcg(하루 권장량의 92%)이다. 무콜레스테롤, 무나트륨, 무지방, 무설탕인 자연식품이다.

아몬드 하루 섭취 권장량인 한 줌(약 23알, 30g)에는 식이섬유 4g(한국 성인 기준 하루 권장량의 16%), 비타민 E 7.3mg(67%), 식물 단백질 6g(10%), 마그네슘 77mg(23%) 등 15가지 필수 영양소가 있다.


gorgeous@heraldcorp.com

