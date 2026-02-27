빙수 메뉴 최대 35% 저렴하게…설빙, 봄맞이 ‘T-WEEK’

[리얼푸드=육성연 기자] 디저트 카페 설빙이 SK텔레콤 T멤버십과 함께 ‘T week’ 프로모션을 진행한다고 27일 전했다. 오는 3월 2일부터 6일까지 5일간이다.

할인 대상은 두바이초코설빙, 생딸기초코케이크설빙, 생딸기찐한말차볼설빙 등을 비롯한 설빙류 전 메뉴다. 반반설빙과 설빙이 포함된 세트메뉴에도 적용할 수 있다.

할인율은 35%다. 최대 할인 금액은 6000원이다. 다만 토핑 추가 할인은 적용되지 않는다. 사이드 메뉴 및 음료는 할인 대상에서 제외된다.

쿠폰은 T멤버십 앱에서 다운로드 후 사용하면 된다. 해당 쿠폰은 ID당 1회, 주문 1건당 1회 사용할 수 있따다. 모바일 상품권과의 중복 사용은 불가하다.

프로모션은 설빙 매장에서만 이용할 수 있다. 배달앱 및 설빙 공식 앱 주문에는 적용되지 않는다.

설빙 관계자는 “지난해 진행한 T day 및 T week 프로모션에 대한 고객 반응이 긍정적이었던 만큼, 제휴 혜택을 확대하는 차원에서 이번 행사를 기획했다”며 “앞으로도 다양한 제휴 프로모션을 통해 고객 혜택을 지속 확대해 나갈 계획”이라고 전했다.

