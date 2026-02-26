나라셀라, ‘로저 구라트 더 로저 마크 II 2017’ 국내 240병 한정 판매

[리얼푸드=육성연 기자] 와인 유통업계 나라셀라가 스페인 까바 생산자 로저 구라트(Roger Goulart)의 플래그십 스파클링 와인 ‘로저 구라트 더 로저 마크 II 2017(Roger Goulart The Roger Mark II 2017)’을 국내 공식 출시한다고 26일 밝혔다.
신제품은 뛰어난 품질의 포도를 수확한 해에만 생산되는 특별 한정 와인이다. 전 세계 4500병만 생산됐다. 이 가운데 국내에는 단 240병만 출시된다. 나라셀라 직영 매장인 ‘나라셀라 리저브’와 ‘와인픽스’에서 한정 판매된다.
‘로저 구라트 더 로저 마크 II 2017’은 페네데스 지역의 전통 양조 방식에 프랑스 와인 양조 철학의 영향을 더한 와인이다. 첫 압착 주스(퀴베) 중에서도 50% 미만만을 사용했다. 또한 병 내 2차 발효 후 75개월간 장기 병숙성을 진행했다.
이번 빈티지는 까바 전통 품종인 차렐로(30%), 마카베오(20%), 빠레야다(20%)에 피노 누아(15%) 샤도네이(15%)를 블렌딩했다.
나라셀라 관계자는 “‘더 로저(The Roger)’ 시리즈는 로저 구라트의 최고급 라인업으로, 이번 Mark II는 첫 번째 빈티지 ‘Mark I(2013)’에 이어 선보이는 두 번째 에디션이자 사전에 정해진 공식 없이 탄생한 유일무이한 와인”이라고 소개했다.
‘로저 구라트(Roger Goulart)’는 1882년 스페인 바르셀로나 인근 페네데스 지역에서 설립된 스파클링 와인 전문 와이너리다.
gorgeous@heraldcorp.com
Most Read Stories
REAL FOODSPREMIUM
MARKET TRENDS
February 25. 2026
우버(Uber)가 인공지능(AI)을 활용한 새로운 장보기 기능 ‘카트 어시스턴트(Cart Assistant)’를 선보였다. 한국농수산식품유통공사(aT)의 농식품수출정보(KATI)에 따르면 해당 기능은 우버이츠(Uber Eats) 앱 내에서 제공한다. 알벗슨(Albertsons), 알디(Aldi), 크로거(Kroger), 세이프웨이(Safeway), 스프라우츠 파머스 마켓(Sprouts Farmers Market), 웨그먼스(Wegmans) 등 수십 개 주요 식료품 매장에서 이용할 수 있다. 향후 적용 매장은 더욱 확대될 예정이다. 이번 기능은 단순한 검색이나 스크롤 방식이 아닌, 텍스트나 이미지 입력만으로 전체 장바구니를 자동 구성해주는 것이 특징이다. 이용자는 손으로 작성한 식단표 사진이나 레시피 스크린샷을 업로드하면, AI가 이를 분석해 필요한 식재료 목록을 생성한다. 간단히 요리 이름을 입력하는 것만으로도 관련 장보기 리스트를 추천받을 수 있다. 우버는 최근 소비자들이 장보기