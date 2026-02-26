나라셀라, ‘로저 구라트 더 로저 마크 II 2017’ 국내 240병 한정 판매

[리얼푸드=육성연 기자] 와인 유통업계 나라셀라가 스페인 까바 생산자 로저 구라트(Roger Goulart)의 플래그십 스파클링 와인 ‘로저 구라트 더 로저 마크 II 2017(Roger Goulart The Roger Mark II 2017)’을 국내 공식 출시한다고 26일 밝혔다.

신제품은 뛰어난 품질의 포도를 수확한 해에만 생산되는 특별 한정 와인이다. 전 세계 4500병만 생산됐다. 이 가운데 국내에는 단 240병만 출시된다. 나라셀라 직영 매장인 ‘나라셀라 리저브’와 ‘와인픽스’에서 한정 판매된다.

‘로저 구라트 더 로저 마크 II 2017’은 페네데스 지역의 전통 양조 방식에 프랑스 와인 양조 철학의 영향을 더한 와인이다. 첫 압착 주스(퀴베) 중에서도 50% 미만만을 사용했다. 또한 병 내 2차 발효 후 75개월간 장기 병숙성을 진행했다.

이번 빈티지는 까바 전통 품종인 차렐로(30%), 마카베오(20%), 빠레야다(20%)에 피노 누아(15%) 샤도네이(15%)를 블렌딩했다.

나라셀라 관계자는 “‘더 로저(The Roger)’ 시리즈는 로저 구라트의 최고급 라인업으로, 이번 Mark II는 첫 번째 빈티지 ‘Mark I(2013)’에 이어 선보이는 두 번째 에디션이자 사전에 정해진 공식 없이 탄생한 유일무이한 와인”이라고 소개했다.

‘로저 구라트(Roger Goulart)’는 1882년 스페인 바르셀로나 인근 페네데스 지역에서 설립된 스파클링 와인 전문 와이너리다.

