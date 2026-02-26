현대프리미엄아울렛 김포점에서 만나는 하리보…‘하리보 스위트 타운’

[리얼푸드=육성연 기자] 글로벌 젤리 브랜드 하리보(HARIBO)가 현대 프리미엄아울렛 김포점에 ‘하리보 스위트 타운(Haribo Sweet Town)’ 팝업스토어(임시 매장)를 선보인다. 오는 27일부터 3월 29일까지다.

현대프리미엄아울렛 김포점 EAST 1층 분수광장에 조성되는 ‘하리보 스위트 타운’은 골드베어와 하리보 젤리의 고향 마을을 시각화한 야외 테마 공간이다.

현장에는 독일 부티크 직수입 MD와 제주 ‘하리보 월드’ 전시장 전용 상품 등이 준비된다. 특별 제작된 앞치마와 아크릴 시계 2종도 있다. 또 팝업 일정 내 주말 및 공휴일 기간 선착순 500명에게는 풍선을 증정한다. 골드베어 마스코트와 기념 촬영도 할 수 있다.

또 구매 금액별 사은품 증정 프로모션도 진행한다. 1만원 이상 구매 시 하리보 스위트러브 젤리, 3만원 이상 구매 시 하리보 타포린백, 5만원 이상 구매 시 하리보 키캡 키링을 제공한다. 주말과 공휴일에는 한정 수량으로 ‘하리보 럭키박스’를 판매한다.

하리보는 김포점을 시작으로 이후 남양주 스페이스원, 송도, 청주, 대전으로 이어지는 전국 릴레이 팝업을 오는 6월까지 차례대로 선보일 예정이다.

하리보 코리아 관계자는 “하리보 스위트 타운은 하리보 세계관을 오프라인에서 집약해 선보이는 프로젝트로, 탁 트인 야외 공간에서 달콤한 휴식을 만끽할 수 있는 공간”이라고 전했다.

