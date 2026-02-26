2500원 버거 등장… 노브랜드 버거 ‘어메이징 불고기’

[리얼푸드=육성연 기자] 신세계푸드의 노브랜드 버거가 기존 버거보다 가격 부담을 줄인 신메뉴를 출시한다고 26일 전했다.
노브랜드 버거가 출시한 ‘어메이징 불고기’는 가성비(가격 대비 성능)와 불고기 본연의 맛에 집중했다. 직화로 구운 고기 패티에 불고기 소스, 양상추와 양파를 더했다. 가격은 2500원이다.
특히 노브랜드 버거는 ‘어메이징 불고기’의 가격 2500원을 단순한 판촉 전략이 아닌 전 과정에 걸친 원가 구조 개선을 통해 기획했다. 원재료 공동 구매 확대, 메뉴 설계 단계에서의 원가 재정비, 연구개발(R&D)을 통한 공정 효율화 등을 추진했다.
노브랜드 버거는 ‘어메이징 불고기’ 출시와 함께 ‘와페모 페스티벌(Why pay more Festival)’을 진행한다. 오는 3월 1일부터 5일까지 5일간 노브랜드 버거 매장 또는 앱을 통해 어메이징 불고기, 어메이징 더블, 오리지널, 오리지널 새우, 갈릭앤갈릭 등 세트를 구매하면 단품 1개를 추가 제공한다. 메뉴에 따라 최대 42% 할인을 누릴 수 있다.
신세계푸드 관계자는 “고객들의 외식 부담을 낮추기 위해 합리적인 가격에 즐길 수 있는 업계 최저가 메뉴 ‘어메이징 불고기’를 출시했다”라며 “앞으로도 가성비와 차별화된 맛을 갖춘 메뉴를 선보일 계획”이라고 말했다.
gorgeous@heraldcorp.com
Most Read Stories
REAL FOODSPREMIUM
MARKET TRENDS
February 25. 2026
우버(Uber)가 인공지능(AI)을 활용한 새로운 장보기 기능 ‘카트 어시스턴트(Cart Assistant)’를 선보였다. 한국농수산식품유통공사(aT)의 농식품수출정보(KATI)에 따르면 해당 기능은 우버이츠(Uber Eats) 앱 내에서 제공한다. 알벗슨(Albertsons), 알디(Aldi), 크로거(Kroger), 세이프웨이(Safeway), 스프라우츠 파머스 마켓(Sprouts Farmers Market), 웨그먼스(Wegmans) 등 수십 개 주요 식료품 매장에서 이용할 수 있다. 향후 적용 매장은 더욱 확대될 예정이다. 이번 기능은 단순한 검색이나 스크롤 방식이 아닌, 텍스트나 이미지 입력만으로 전체 장바구니를 자동 구성해주는 것이 특징이다. 이용자는 손으로 작성한 식단표 사진이나 레시피 스크린샷을 업로드하면, AI가 이를 분석해 필요한 식재료 목록을 생성한다. 간단히 요리 이름을 입력하는 것만으로도 관련 장보기 리스트를 추천받을 수 있다. 우버는 최근 소비자들이 장보기