2500원 버거 등장… 노브랜드 버거 ‘어메이징 불고기’

[리얼푸드=육성연 기자] 신세계푸드의 노브랜드 버거가 기존 버거보다 가격 부담을 줄인 신메뉴를 출시한다고 26일 전했다.

노브랜드 버거가 출시한 ‘어메이징 불고기’는 가성비(가격 대비 성능)와 불고기 본연의 맛에 집중했다. 직화로 구운 고기 패티에 불고기 소스, 양상추와 양파를 더했다. 가격은 2500원이다.

특히 노브랜드 버거는 ‘어메이징 불고기’의 가격 2500원을 단순한 판촉 전략이 아닌 전 과정에 걸친 원가 구조 개선을 통해 기획했다. 원재료 공동 구매 확대, 메뉴 설계 단계에서의 원가 재정비, 연구개발(R&D)을 통한 공정 효율화 등을 추진했다.

노브랜드 버거는 ‘어메이징 불고기’ 출시와 함께 ‘와페모 페스티벌(Why pay more Festival)’을 진행한다. 오는 3월 1일부터 5일까지 5일간 노브랜드 버거 매장 또는 앱을 통해 어메이징 불고기, 어메이징 더블, 오리지널, 오리지널 새우, 갈릭앤갈릭 등 세트를 구매하면 단품 1개를 추가 제공한다. 메뉴에 따라 최대 42% 할인을 누릴 수 있다.

신세계푸드 관계자는 “고객들의 외식 부담을 낮추기 위해 합리적인 가격에 즐길 수 있는 업계 최저가 메뉴 ‘어메이징 불고기’를 출시했다”라며 “앞으로도 가성비와 차별화된 맛을 갖춘 메뉴를 선보일 계획”이라고 말했다.

gorgeous@heraldcorp.com