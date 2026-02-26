세계적인 와인 평론가 제임스 서클링 ‘톱100’ 와인을 맛보다…무드서울 와인 행사

[리얼푸드=육성연 기자] 종합주류기업 아영FBC는 세계적인 와인 평론가 제임스 서클링(James Suckling)이 선정한 TOP 100 와인을 한자리에서 경험할 수 있는 스페셜 테이스팅 행사를 개최한다고 26일 알렸다. 오는 3월 18일, 반포 세빛섬 무드서울(MOOD Seoul)에서 열린다.

이번 행사는 2025년 제임스 서클링이 선정한 ‘TOP 100 와인’ 중에서도 핵심적인 40여 종을 엄선해 선보이는 대규모 시음 행사다. 특히 이번 행사를 기념하기 위해 1위 와인으로 선정된 샤또 디쌍(Chateau D’issan)의 오너가 방한한다.

아영FBC는 단순한 시음을 넘어 세계적인 평론가의 선택과 생산자들 간의 서사를 결합한 프로그램으로 구성했다.

행사는 총 2부로 나누어 운영한다. 1부(14:30~17:00)는 11만9000원에 무제한 테이스팅(스탠딩)을 즐길 수 있다. 2부(18:30~21:00)는 14만9000원에 무제한 테이스팅과 더불어 무드서울 디너 뷔페와 지정 좌석 서비스가 제공된다. 시음 리스트에는 1위 와인인 샤또 디쌍을 포함해 돔 페리뇽, 피라 바롤로, 키슬러 샤르도네 등 TOP 100 리스트에 이름을 올린 정상급 와인들이 포함된다.

행사 티켓은 와인나라 공식 홈페이지 및 네이버 스마트스토어에서 구매할 수 있다.

아영FBC 관계자는 “이번 행사는 기획 단계부터 세계적인 파트너사들이 적극적인 참여 의사를 밝혀온 만큼 글로벌 와인 시장에서도 상징적인 자리가 될 것”이라며, “와인 애호가들이 기대하는 수준 높은 콘텐츠를 현장에서 구현하기 위해 공을 들였다”라고 말했다.

gorgeous@heraldcorp.com