대상펫라이프 닥터뉴토, ‘스틱형 영양 보조제’ 와 ‘하루통살 순살 북어’ 선봬

[리얼푸드=육성연 기자] 대상펫라이프의 반려동물 건강기능식품 브랜드 ‘닥터뉴토(Dr.nuto)’가 반려견의 맞춤형 영양 관리를 위한 보조제 및 간식 등 신제품을 출시한다고 25일 전했다.

닥터뉴토 스틱형 영양 보조제는 관절과 눈, 장 등 세심한 관리가 필요한 곳에 도움을 줄 수 있는 원료가 들어간 제품이다. 조인트 J케어, 아이즈 E케어, 프로바이오틱 P케어 총 3종이다.

‘조인트 J케어’는 글루코사민, MSM, 초록입홍합, 상어연골분말 등을 담아 반려견의 관절 관리에 도움을 줄 수 있다. 루테인 공급원인 마리골드추출물을 비롯해 빌베리추출물, 헤마토코쿠스추출물 등을 함유한 ‘아이즈 E케어’는 눈물이 잦은 반려견이나 노령견의 눈 건강에 도움을 줄 수 있다. ‘프로바이오틱 P케어’는 포스트바이오틱스 프롤린유산균, 프리바이오틱스, 포스트바이오틱스 성분 등을 배합했다.

보양 간식 ‘올라이즈 하루통살 순살 북어’는 첨가물을 배제하고 100% 북어 순살만을 넣었다. 닥터뉴토만의 특수 멸균 공법으로 원물 본연의 향과 육즙을 살려 촉촉한 식감을 구현했다.

닥터뉴토는 스틱형 영양 보조제 3종과 하루통살 순살 북어 출시를 기념해 오는 3월 4일 오전 11시 네이버 쇼핑 라이브를 진행한다. 이번 라이브에서는 영양 보조제 신제품(관절/눈/장) 3종 중 2개를 골라 담아 2만7900원에 구매할 수 있다. 네라윅(네이버라이프위크) 프로모션 혜택과 중복 적용 시 최대 할인가는 2만6500원이다. 또한 하루통살 순살 북어는 최대 43% 단독할인을 적용한다. 바이트 트릿 2종은 선착순 30명에게 990원 핫딜로 판매한다.

강인수 대상펫라이프 대표이사는 “이번 신제품은 지난달 일산에서 열린 ‘마이펫페어’에서 호응을 얻은 제품”이라고 소개했다.

gorgeous@heraldcorp.com