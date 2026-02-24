투썸플레이스, ‘바스크 치즈 케이크’ 품목 강화 …“고르곤졸라·말차 풍미”

[리얼푸드=육성연 기자] 디저트 카페 투썸플레이스가 ‘바스크 치즈 케이크’ 품목을 확대한다고 24일 전했다.
신제품은 ‘고르곤졸라 바스크 치즈 케이크’ 2종과 ‘말차 바스크 치즈 케이크’ 1종이다. ‘고르곤졸라 바스크 치즈 케이크’는 바스크 스타일의 묵직한 풍미를 살린 구움 치즈 케이크다. 고르곤졸라 피칸테 치즈를 넣어 블루치즈 향을 더했다. 조각 케이크 구매 시 꿀을 함께 제공한다.
함께 출시되는 ‘말차 바스크 치즈 케이크’는 바스크 치즈에 진한 말차 가나슈와 마스카포네 생크림을 더했다. 말차 트렌드를 반영한 제품이다. 치즈의 농도와 말차의 쌉싸름한 향이 특징이다.
‘고르곤졸라 바스크 치즈 케이크’는 홀케이크와 조각 케이크 2종이다. ‘말차 바스크 치즈 케이크’는 조각 케이크로 출시된다.
투썸플레이스 관계자는 “바스크 치즈 케이크 라인업은 치즈의 풍미를 즐기려는 수요를 반영했다”라고 말했다.
gorgeous@heraldcorp.com
