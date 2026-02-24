풀무원다논 ‘요프로’, 출시 2개월 만에 100만 개 판매

[리얼푸드=육성연 기자] 풀무원다논은 ‘요프로(YoPRO)’가 출시 2개월여 만에 누적 판매 100만 개를 돌파했다고 24일 전했다.

‘요프로(YoPRO)’는 100년 발효기술을 가진 다논(Danone)의 고함량 프로틴 요거트 브랜드다. 지난 12월 초 출시했다.

풀무원다논은 단백질 함량이 높음에도 요거트의 맛과 식감을 유지한 점, 그리고 락토프리·설탕무첨가 설계로 당류 부담이 적다는 점이 재구매로 이어졌다고 분석했다.

요프로(YoPRO)는 한 컵에 15g의 단백질(설탕무첨가 플레인 150g 제품 기준)을 함유했다. 필수 아미노산 9종과 BCAA(류신, 이소류신, 발린) 3250mg이 들어있다(설탕무첨가 플레인 150g 제품 기준). 제품은 ‘설탕무첨가 플레인’과 ‘블루베리’ 2종이다.

이민성 풀무원다논 브랜드 매니저는 “요프로가 균형 잡힌 라이프스타일을 추구하는 소비자 니즈에 부합하며 빠르게 100만 개 판매를 돌파했다”라며 “앞으로도 프로틴 시장 내 요거트 카테고리 확대를 위해 다양한 소비자 커뮤니케이션 활동을 전개할 계획”이라고 밝혔다.

