첨가물 없이 메밀과 물만 사용…면사랑 ‘100%메밀면’

[리얼푸드=육성연 기자] 면·소스 전문기업 면사랑은 냉동 메밀면 제품 ‘100%메밀면’을 출시했다고 23일 밝혔다.

신제품은 면사랑이 건강한 식생활을 제안하기 위해 선보이는 ‘누들 헬시(Noodle Healthy)’ 품목이다. 첨가물 없이 원료 본연에 집중한 것이 특징이다. ‘100%메밀면’은 메밀 원곡을 국내에서 직접 갈고, 물 외 다른 원료를 넣지 않았다.

메밀에는 혈압 및 혈당 조절을 돕는 ‘루틴(Rutin)’ 성분이 들어 있다. 혈당 지수(GI)도 낮은 곡물이다.

조리와 활용 방식도 간편하다. 냉동 상태 그대로 끓는 물에 약 4분 30초간 삶은 뒤 찬물에 헹궈 사용하면 된다. 면사랑의 ‘프리미엄 메밀장국’, ‘프리미엄 냉메밀장국’, ‘동치미맛 냉면육수’, ‘요리비법만능비빔장’ 등을 활용해 메밀소바, 냉면, 비빔면 등 다양한 메뉴로 즐길 수 있다.

면사랑 관계자는 “이번 ‘100%메밀면’은 원료를 단순화해 메밀 본연의 풍미와 식감을 온전히 살린 제품” 이라고 말했다.

gorgeous@heraldcorp.com