도드람, ‘매콤 한돈 갈비찜·곱도리탕’ 간편식 종 선봬

[리얼푸드=육성연 기자] 전문식품 브랜드 도드람이 전국 CU 편의점을 통해 간편식(HMR) 신제품 ‘도드람 매콤 한돈 갈비찜’과 ‘도드람 매콤 곱도리탕’ 2종을 출시했다고 밝혔다.
도드람 매콤 한돈 갈비찜은 도드람한돈에 아삭한 콩나물을 더한 메뉴다. 매콤 곱도리탕은 쫄깃한 돼지곱창에 부드러운 닭정육을 넣었다.
특히 두 제품 모두 매운맛을 중화시켜 줄 마요네즈를 동봉해 범용성을 넓혔다.
도드람 매콤 한돈 갈비찜과 매콤 곱도리탕의 권장 소비자 가격은 9900원이다. 출시를 기념하여 현재 8900원에 할인 판매 중이다.
박광욱 도드람 조합장은 “신제품은 도드람한돈과 고품질 재료가 지닌 신선함과 알찬 식감을 간편식에서도 그대로 즐길 수 있도록 구현하는 데 집중했다”라며 “기존 레토르트 제품의 한계로 지적되던 ‘식감 저하’를 해결하기 위해 원재료 고유의 식감이 살아있도록 공정 개발에 공을 들였다”라고 말했다.
February 11. 2026
튀르키예의 헤이즐넛 공급이 흔들리고 있다고 코트라(KOTRA)가 전했다. 튀르키예는 전 세계 헤이즐넛 생산의 약 70%를 차지하는 최대 생산국이다. 그러나 최근 몇 년간 기후 변화로 인해 빚어진 생산 차질이 헤이즐넛 공급에 부정적인 영향을 미쳤다. 그 결과 헤이즐넛 가격도 대폭 상승했다. 튀르키예 경쟁청(RK)에 따르면 2025년 생산량 추정치는 45만~55만 톤 수준이다. 공급 긴축으로 2025년 4월 이후 국제 시세가 올랐다. 국제 가격 전망치는 kg당 최대 10달러까지 상승했다. 이에 튀르키예산 헤이즐넛의 최대 구매자인 이탈리아 제과기업 페레로(Ferrero)는 조달 조건과 가격을 둘러싸고 튀르키예 농가 및 현지 공급업체들과 이견이 발생한 것으로 전해졌다. 일부 업계 관계자들은 공급 부족이 장기화할 때 헤이즐넛이 원료로 사용되는 누텔라(Nutella)의 원가 구조와 생산 계획에도 영향을 미칠 수 있다고 전망했다. 하지만 회사 측은 현재까지 즉각적인 생산 차질은 없다고 밝혔다.