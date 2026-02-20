도드람, ‘매콤 한돈 갈비찜·곱도리탕’ 간편식 종 선봬

[리얼푸드=육성연 기자] 전문식품 브랜드 도드람이 전국 CU 편의점을 통해 간편식(HMR) 신제품 ‘도드람 매콤 한돈 갈비찜’과 ‘도드람 매콤 곱도리탕’ 2종을 출시했다고 밝혔다.

도드람 매콤 한돈 갈비찜은 도드람한돈에 아삭한 콩나물을 더한 메뉴다. 매콤 곱도리탕은 쫄깃한 돼지곱창에 부드러운 닭정육을 넣었다.

특히 두 제품 모두 매운맛을 중화시켜 줄 마요네즈를 동봉해 범용성을 넓혔다.

도드람 매콤 한돈 갈비찜과 매콤 곱도리탕의 권장 소비자 가격은 9900원이다. 출시를 기념하여 현재 8900원에 할인 판매 중이다.

박광욱 도드람 조합장은 “신제품은 도드람한돈과 고품질 재료가 지닌 신선함과 알찬 식감을 간편식에서도 그대로 즐길 수 있도록 구현하는 데 집중했다”라며 “기존 레토르트 제품의 한계로 지적되던 ‘식감 저하’를 해결하기 위해 원재료 고유의 식감이 살아있도록 공정 개발에 공을 들였다”라고 말했다.

