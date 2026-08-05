180초면 완성…호밍스 초간편 국물요리, 100만봉 팔렸다

[리얼푸드=박연수 기자] 대상 청정원의 간편식 브랜드 ‘호밍스(HOME:INGS)’가 지난해 7월 출시한 ‘초간편 국물요리(사진)’가 누적 판매량 100만봉을 돌파했다고 5일 밝혔다.
초간편 국물요리는 별도의 해동 과정 없이 물만 넣고 끓인 뒤 180초면 완성되는 냉동 간편식이다. 기존 냉동 국물요리 간편식의 번거로운 해동 과정과 아쉬운 양의 건더기, 보관이 부담스러운 부피 등의 한계를 개선했다.
대상 청정원은 ‘초간편 시리즈’ 제품군을 지속 확대하고 있다. 최근에는 곱창전골, 모듬순댓국, 냉이된장찌개, 오징어무국 등 신제품 4종을 추가로 선보였다. ‘초간편 볶음요리’ 5종도 새롭게 출시했다.
윤정원 대상 냉동국탕BO장은 “앞으로도 대상 청정원만의 독보적인 기술력과 제조 노하우를 바탕으로 차별화된 제품을 선보여 ‘초간편식’ 시장을 선도하겠다”고 말했다.
siuu@heraldcorp.com
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August 05. 2026
중국에서 맥주거래소가 화제를 모으고 있다. 주식시장처럼 가격이 실시간으로 변동하는 소비 방식이다. 한국농수산식품유통공사(aT)의 농식품수출정보(KATI)에 따르면 맥주거래소는 전국 각지의 상권, 보행거리, 맥주축제 행사장 등에서 쉽게 찾아볼 수 있는 새로운 형태다. 주식시장의 가격 변동 원리를 맥주 판매에 접목했다. 특정 맥주를 주문하는 사람이 많을수록 해당 제품의 가격도 함께 상승하는 방식이다. 단순히 술을 마시는 행위를 넘어 소비자가 직접 참여하는 몰입형 여가 콘텐츠로 자리매김했다. 최근 6개월 동안 베이징, 하얼빈, 싼야, 난징 등 여러 도시에서 유사한 맥주거래소가 잇따라 등장하고 있다. 최근 저장성 항저우 시후톈디에 문을 연 맥주거래소에서는 거대한 원형 기둥에 설치된 대형 LED 화면을 통해 각 수제맥주의 ‘시세’가 실시간으로 표시된다. 제품 번호, 판매가격, 등락률, 거래량 등이 주식시장처럼 공개된다. 모든 맥주에는 고유의 ‘종목 코드’가 부여된다. 베이징 다싱구 후이쥐 상