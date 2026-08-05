180초면 완성…호밍스 초간편 국물요리, 100만봉 팔렸다

[리얼푸드=박연수 기자] 대상 청정원의 간편식 브랜드 ‘호밍스(HOME:INGS)’가 지난해 7월 출시한 ‘초간편 국물요리(사진)’가 누적 판매량 100만봉을 돌파했다고 5일 밝혔다.

초간편 국물요리는 별도의 해동 과정 없이 물만 넣고 끓인 뒤 180초면 완성되는 냉동 간편식이다. 기존 냉동 국물요리 간편식의 번거로운 해동 과정과 아쉬운 양의 건더기, 보관이 부담스러운 부피 등의 한계를 개선했다.

대상 청정원은 ‘초간편 시리즈’ 제품군을 지속 확대하고 있다. 최근에는 곱창전골, 모듬순댓국, 냉이된장찌개, 오징어무국 등 신제품 4종을 추가로 선보였다. ‘초간편 볶음요리’ 5종도 새롭게 출시했다.

윤정원 대상 냉동국탕BO장은 “앞으로도 대상 청정원만의 독보적인 기술력과 제조 노하우를 바탕으로 차별화된 제품을 선보여 ‘초간편식’ 시장을 선도하겠다”고 말했다.

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