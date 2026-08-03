전해질 보충을 맛있게…티젠 ‘콤부차 이온’

[리얼푸드=육성연 기자] 건강음료 전문기업 티젠은 이온음료 ‘콤부차 이온’을 출시한다고 3일 전했다.
‘티젠 콤부차 이온’은 청정 제주 용암해수에서 얻은 미네랄을 바탕으로 영양 성분을 설계했다. 나트륨은 줄이고 칼륨, 칼슘, 마그네슘을 땀 속 전해질 농도와 유사하게 배합했다. 여기에 코코넛워터 농축분말과 12종 유산균, 발효 콤부차 분말을 더했다.
1스틱 기준으로 열량은 15kcal다. 당류는 0g이다. 찬물에도 잘 녹는 분말 스틱 형태다 .
신제품은 분말 스틱 10포와 30포 두 가지 구성이다. 티젠 네이버 브랜드스토어를 통해 단독으로 먼저 선보인다.
티젠은 신제품 출시 기념으로 3일부터 오는 12일까지 네이버 브랜드스토어에서 행사를 갖고 다양한 혜택을 제공한다. 3일 오후 7시 네이버 쇼핑 라이브 신상잇쇼에서는 신제품 ‘티젠 콤부차 이온’을 최대 65% 할인가에 판매한다. 30스틱 들이 제품을 2박스 이상 구매할 경우 이온 전용 보틀을 사은품으로 증정한다.
gorgeous@heraldcorp.com
Most Read Stories
REAL FOODSPREMIUM
MARKET TRENDS
August 03. 2026
일본의 배달 피자 침체 속에 편의점 프리미엄 냉동피자 시장이 급성장하고 있다. 코트라(KORA)에 따르면, 일본 피자협의회 자료에서 지난 2024년도 일본 피자 시장의 추정 소비자 판매액은 전년 대비 7.5% 감소했다. 2년 연속 내림세다. 특히 배달 피자점·전문점·통신판매업체·이탈리안 레스토랑을 합산한 매출은 전년보다 6.6% 줄었다. 반면 같은 시기 뚜렷하게 성장한 것은 ‘집에서 먹는 피자’다. 최근 일본에서는 냉동 피자 판매 채널이 확대되고 있다. 코스트코·슈퍼마켓 같은 창고형·저가형 매장이 오래전부터 대용량 냉동피자로 강세를 보여온 가운데, 최근에는 세븐일레븐·로손·패밀리마트 등 대형 편의점 3사가 뛰어들어 시장 경쟁이 심화하고 있다. 편의점들은 최근 유명 셰프·맛집과의 협업을 넘어 콘텐츠 브랜드와의 이색 협업까지 확장하는 중이다. 냉동피자를 저가 편의식이 아닌 ‘편의점에서 만나는 레스토랑급 상품’으로 홍보한다. 세븐일레븐은 도쿄 피자 전문점 ‘다 이사(da ISA)’의 야