전해질 보충을 맛있게…티젠 ‘콤부차 이온’

[리얼푸드=육성연 기자] 건강음료 전문기업 티젠은 이온음료 ‘콤부차 이온’을 출시한다고 3일 전했다.

‘티젠 콤부차 이온’은 청정 제주 용암해수에서 얻은 미네랄을 바탕으로 영양 성분을 설계했다. 나트륨은 줄이고 칼륨, 칼슘, 마그네슘을 땀 속 전해질 농도와 유사하게 배합했다. 여기에 코코넛워터 농축분말과 12종 유산균, 발효 콤부차 분말을 더했다.

1스틱 기준으로 열량은 15kcal다. 당류는 0g이다. 찬물에도 잘 녹는 분말 스틱 형태다 .

신제품은 분말 스틱 10포와 30포 두 가지 구성이다. 티젠 네이버 브랜드스토어를 통해 단독으로 먼저 선보인다.

티젠은 신제품 출시 기념으로 3일부터 오는 12일까지 네이버 브랜드스토어에서 행사를 갖고 다양한 혜택을 제공한다. 3일 오후 7시 네이버 쇼핑 라이브 신상잇쇼에서는 신제품 ‘티젠 콤부차 이온’을 최대 65% 할인가에 판매한다. 30스틱 들이 제품을 2박스 이상 구매할 경우 이온 전용 보틀을 사은품으로 증정한다.

gorgeous@heraldcorp.com