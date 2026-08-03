한국의 배·참외 풍미 담았다…지니스램프의 스위트 라이스 와인 ‘온더램프’

[리얼푸드=육성연 기자] 주류 제조·유통 기업 지니스램프는 오는 4일 발효주 브랜드 ‘온더램프(On The LAMP)’를 선보인다고 밝혔다. 동명(同名)의 한국 스위트 라이스 와인(Sweet Rice Wine) ‘온더램프’를 출시한다. 4일 오후 2시부터 지니스램프 공식 네이버 스마트스토어를 통해 한정 수량으로 판매한다.

‘온더램프’는 국산 쌀과 누룩, 물만으로 빚어낸 한국 스위트 라이스 와인이다. 아카시아꿀의 은은한 향을 시작으로 멜론과 참외, 한국 배, 그리고 쌀에서 유래한 감미로움을 담았다. 맑은 금빛 색감으로 차갑게 마시기 좋다. (도수 12.4%, 용량 375ml)

지니스램프는 글로벌 앰버서더인 보이그룹 BTS 진과 함께 한국 전통주의 가치를 세계 무대에 알리고 있다.

지니스램프 관계자는 “좋은 술은 단 한 잔으로 깊은 풍미와 여운을 남긴다”며 “온더램프를 통해 프리미엄 한국 발효주의 새로운 기준을 제시해 나갈 것”이라고 전했다.

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