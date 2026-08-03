한국의 배·참외 풍미 담았다…지니스램프의 스위트 라이스 와인 ‘온더램프’

[리얼푸드=육성연 기자] 주류 제조·유통 기업 지니스램프는 오는 4일 발효주 브랜드 ‘온더램프(On The LAMP)’를 선보인다고 밝혔다. 동명(同名)의 한국 스위트 라이스 와인(Sweet Rice Wine) ‘온더램프’를 출시한다. 4일 오후 2시부터 지니스램프 공식 네이버 스마트스토어를 통해 한정 수량으로 판매한다.
‘온더램프’는 국산 쌀과 누룩, 물만으로 빚어낸 한국 스위트 라이스 와인이다. 아카시아꿀의 은은한 향을 시작으로 멜론과 참외, 한국 배, 그리고 쌀에서 유래한 감미로움을 담았다. 맑은 금빛 색감으로 차갑게 마시기 좋다. (도수 12.4%, 용량 375ml)
지니스램프는 글로벌 앰버서더인 보이그룹 BTS 진과 함께 한국 전통주의 가치를 세계 무대에 알리고 있다.
지니스램프 관계자는 “좋은 술은 단 한 잔으로 깊은 풍미와 여운을 남긴다”며 “온더램프를 통해 프리미엄 한국 발효주의 새로운 기준을 제시해 나갈 것”이라고 전했다.
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August 03. 2026
일본의 배달 피자 침체 속에 편의점 프리미엄 냉동피자 시장이 급성장하고 있다. 코트라(KORA)에 따르면, 일본 피자협의회 자료에서 지난 2024년도 일본 피자 시장의 추정 소비자 판매액은 전년 대비 7.5% 감소했다. 2년 연속 내림세다. 특히 배달 피자점·전문점·통신판매업체·이탈리안 레스토랑을 합산한 매출은 전년보다 6.6% 줄었다. 반면 같은 시기 뚜렷하게 성장한 것은 ‘집에서 먹는 피자’다. 최근 일본에서는 냉동 피자 판매 채널이 확대되고 있다. 코스트코·슈퍼마켓 같은 창고형·저가형 매장이 오래전부터 대용량 냉동피자로 강세를 보여온 가운데, 최근에는 세븐일레븐·로손·패밀리마트 등 대형 편의점 3사가 뛰어들어 시장 경쟁이 심화하고 있다. 편의점들은 최근 유명 셰프·맛집과의 협업을 넘어 콘텐츠 브랜드와의 이색 협업까지 확장하는 중이다. 냉동피자를 저가 편의식이 아닌 ‘편의점에서 만나는 레스토랑급 상품’으로 홍보한다. 세븐일레븐은 도쿄 피자 전문점 ‘다 이사(da ISA)’의 야