앱에서 주문하세요…설빙, 선착순 쿠폰 지급

[리얼푸드=육성연 기자] 디저트 카페 설빙이 자사 애플리케이션(앱) 이용 고객을 대상으로 할인 쿠폰 프로모션을 진행한다고 3일 전했다.

설빙 앱에서 ‘순수요거꿀자몽설빙’, ‘우베베리치즈설빙’, ‘자.망.코.설빙’ 주문 시 사용할 수 있는 400원 할인 쿠폰을 제공한다. 쿠폰은 선착순 한정으로 발급된다. 준비된 수량이 모두 소진되면 조기 종료된다.

할인 대상 제품 3종은 올여름 신메뉴와 인기 메뉴로 구성됐다. 지난달 출시된 ‘순수요거꿀자몽설빙’은 우유얼음 위에 자몽과 귤, 요거트 아이스크림, 큐브치즈케이크, 벌집꿀을 더한 과일 빙수다. ‘우베베리치즈설빙’은 우베와 베리를 활용했다. ‘자.망.코.설빙’은 중화권 디저트 ‘양쯔깐루’를 자몽과 망고, 코코넛펄로 재해석한 메뉴다.

설빙 관계자는 “무더운 여름을 맞아 고객들이 시즌 빙수 메뉴를 보다 부담 없이 즐길 수 있도록 이번 프로모션을 마련했다”고 말했다.

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