앱에서 주문하세요…설빙, 선착순 쿠폰 지급

[리얼푸드=육성연 기자] 디저트 카페 설빙이 자사 애플리케이션(앱) 이용 고객을 대상으로 할인 쿠폰 프로모션을 진행한다고 3일 전했다.
설빙 앱에서 ‘순수요거꿀자몽설빙’, ‘우베베리치즈설빙’, ‘자.망.코.설빙’ 주문 시 사용할 수 있는 400원 할인 쿠폰을 제공한다. 쿠폰은 선착순 한정으로 발급된다. 준비된 수량이 모두 소진되면 조기 종료된다.
할인 대상 제품 3종은 올여름 신메뉴와 인기 메뉴로 구성됐다. 지난달 출시된 ‘순수요거꿀자몽설빙’은 우유얼음 위에 자몽과 귤, 요거트 아이스크림, 큐브치즈케이크, 벌집꿀을 더한 과일 빙수다. ‘우베베리치즈설빙’은 우베와 베리를 활용했다. ‘자.망.코.설빙’은 중화권 디저트 ‘양쯔깐루’를 자몽과 망고, 코코넛펄로 재해석한 메뉴다.
설빙 관계자는 “무더운 여름을 맞아 고객들이 시즌 빙수 메뉴를 보다 부담 없이 즐길 수 있도록 이번 프로모션을 마련했다”고 말했다.
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August 03. 2026
일본의 배달 피자 침체 속에 편의점 프리미엄 냉동피자 시장이 급성장하고 있다. 코트라(KORA)에 따르면, 일본 피자협의회 자료에서 지난 2024년도 일본 피자 시장의 추정 소비자 판매액은 전년 대비 7.5% 감소했다. 2년 연속 내림세다. 특히 배달 피자점·전문점·통신판매업체·이탈리안 레스토랑을 합산한 매출은 전년보다 6.6% 줄었다. 반면 같은 시기 뚜렷하게 성장한 것은 ‘집에서 먹는 피자’다. 최근 일본에서는 냉동 피자 판매 채널이 확대되고 있다. 코스트코·슈퍼마켓 같은 창고형·저가형 매장이 오래전부터 대용량 냉동피자로 강세를 보여온 가운데, 최근에는 세븐일레븐·로손·패밀리마트 등 대형 편의점 3사가 뛰어들어 시장 경쟁이 심화하고 있다. 편의점들은 최근 유명 셰프·맛집과의 협업을 넘어 콘텐츠 브랜드와의 이색 협업까지 확장하는 중이다. 냉동피자를 저가 편의식이 아닌 ‘편의점에서 만나는 레스토랑급 상품’으로 홍보한다. 세븐일레븐은 도쿄 피자 전문점 ‘다 이사(da ISA)’의 야