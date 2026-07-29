위니 곰의 사연 담았다…팀홀튼의 ‘위니펙 아이스캡’

[리얼푸드=육성연 기자] 캐나디안 커피 하우스 팀홀튼(Tim Hortons)이 ‘위니펙 체리 초콜릿 아이스캡’을 출시한다고 29일 전했다. 캐나다의 도시 ‘위니펙(Winnipeg)’에서 영감을 받은 제품이다.
이번 신메뉴는 팀홀튼의 여섯 번째 시티 캠페인 메뉴로 선보인다. 특히 캐나다 위니펙에서 시작해 전 세계적으로 사랑받고 있는 ‘위니’ 곰의 이야기를 메뉴에 담았다.
‘위니(Winnie)’는 1914년 캐나다 군인이자 수의사였던 해리 콜번(Harry Colebourn)이 위니펙으로 향하던 길에 구조한 아기 흑곰의 이름이다. 그는 자신의 고향 이름을 따 곰에게 ‘위니’라는 이름을 붙였다. 이후 영국 런던동물원으로 보내진 위니는 한 소년과의 특별한 인연을 통해 훗날 전 세계적으로 사랑받는 만화 속 곰 캐릭터의 모티브가 된 것으로 전해진다.
신메뉴 ‘위니펙 체리 초콜릿 아이스캡’은 이야기 속 흑곰 ‘위니’와 그의 친구 해리 콜번의 우정과 추억에서 영감을 받아 탄생했다.
음료 위에는 이야기 속 배경인 100에이커 숲(Hundred Acre Forest)을 연상시키는 초콜릿 컬을 올렸다. 함께 제공되는 ‘위니펙 메뉴 카드’에도 이러한 스토리를 녹였다.
팀홀튼 관계자는 “이번 ‘위니펙 체리 초콜릿 아이스캡’은 위니펙에서 시작된 위니와 해리 콜번의 따뜻한 이야기를 메뉴로 재해석해, 캐나다에서 탄생해 오랫동안 이어져 온 위니의 여정과 팀홀튼의 브랜드 헤리티지를 보다 친근하게 전달하고자 했다”고 말했다.
gorgeous@heraldcorp.com
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July 29. 2026
뉴질랜드 커피 시장에서 이색적인 커피 메뉴가 인기를 끌고 있다. 한국농수산식품유통공사(aT)의 농식품수출정보(KATI)에 따르면 글로벌 리서치 업체인 스터프(Stuff)의 최신 조사 결과, 뉴질랜드 커피 시장은 기존의 정형화된 메뉴를 넘어 ‘해외 트렌드 유입’, ‘아이스커피 급증’, ‘차별화된 부재료’, ‘비주얼 및 경험 중시’가 핵심 트렌드로 꼽힌다. 독특한 미각, 시각적 경험이 중요해 지면서 휘핑크림이나 차가운 크림, 시럽, 소금, 과일 제스트 등을 활용한 디저트형 프리미엄 커피가 인기다. 새로운 커피 트렌드로는 에스프레소 밤(Espresso Bomb)과 몽블랑(Mont Blanc)이 떠오르고 있다. 아이스 에스프레소 밤은 에스프레소와 토닉워터, 레몬 또는 라임즙, 소금을 넣어 만든다. 독특한 거품이 생기는 것이 특징이다. 최근 카페에서 새로운 인기 메뉴로 자리 잡고 있다. 술이 들어가지 않지만 예거밤(Jägerbomb)과 동일한 방식으로 즐길 수 있어 화제를 모았다. 예거밤