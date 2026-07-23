장어, 전복에 멜론까지…샤브올데이의 여름 신메뉴

[리얼푸드=육성연 기자] 샤브샤브 뷔페 샤브올데이가 ‘썸머 에너지 업(SUMMER ENERGY UP)’을 테마로 여름 신메뉴를 선보인다. 장어와 전복, 생멜론을 앞세운 보양식부터 시원한 디저트까지 새롭게 구성했다.
대표 메뉴는 장어다. 통영 앞바다에서 통발로 잡아 올린 자연산 장어다. ‘통영 자연산 장어구이’와 ‘통영 자연산 장어덮밥(DIY)’ 두 가지로 선보인다.
완도산 전복을 올린 ‘완도산 전복 톳 비빔밥(DIY)’도 있다. 또 ‘강원도식 들기름 막국수(DIY)’는 물·간장·비빔 세 가지 버전으로 준비했다. ‘로제 마라샹궈’와 ‘갈릭 베이컨 포테이토 피자’ 등도 함께 출시된다.
디저트는 제철 생멜론을 주축으로 구성했다. 통째로 썰어낸 ‘생 머스크 멜론’부터 ‘생 머스크 멜론 쇼트케이크’, ‘생 허니 멜론 프로슈토’와 ‘멜론빙수(DIY)’, ‘멜론 사고’ 등이다.
샤브샤브 야채존의 마라 토핑도 강화했다. 얼얼한 마라 육수에 곁들일 수 있는 ‘푸주’와 ‘분모자’, ‘옥수수면’ 세 가지를 새롭게 선보인다.
신메뉴는 지난 2일 서울오금점을 시작으로 16일 부산해운대·부산수영점에서 먼저 선보였다. 오는 30일부터 전국 매장으로 확대한다. 통영 자연산 장어구이·장어덮밥(DIY), 생 허니 멜론 프로슈토 등 일부 메뉴는 디너와 주말에만 제공된다.
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July 22. 2026
미국 시장에서 복합 플레이버(flavor)와 글로벌 풍미가 인기다. 한국농수산식품유통공사(aT)의 농식품수출정보(KATI)에 따르면 2026년 미국 식품시장의 맛 트렌드는 기존의 유행이 더욱 복합적이고 구체적인 형태로 발전하는 양상이다. 미국 레스토랑협회는 2026년 외식시장의 주요 흐름으로 맥앤치즈, 치킨누들스프, 매시드포테이토 등 익숙한 컴포트 푸드(comfort food, 심리적 안정과 위로, 향수를 일으키는 음식)에 글로벌 풍미를 접목한 방식을 제시했다. 스낵시장에서는 망고와 라임, 피클처럼 맛의 성격이 분명한 재료를 조합하는 시도가 이어지고 있다. 나초칩 브랜드 El Nacho는 트렌디한 맛의 핫허니 망고맛 나초칩을 선보였다. 유명 마시멜로우 캔디 브랜드 PEEPS는 망고&칠리&라임맛의 마시멜로우 제품을 내놓았다. 식음료 시장에서는 향과 산미가 뚜렷한 유자와 칼라만시, 베르가모트 등이 주목받고 있다. 미 남부지역 최대 규모의 식료품 체인인 Kroger는 감귤류를 2026년