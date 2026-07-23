장어, 전복에 멜론까지…샤브올데이의 여름 신메뉴

[리얼푸드=육성연 기자] 샤브샤브 뷔페 샤브올데이가 ‘썸머 에너지 업(SUMMER ENERGY UP)’을 테마로 여름 신메뉴를 선보인다. 장어와 전복, 생멜론을 앞세운 보양식부터 시원한 디저트까지 새롭게 구성했다.

대표 메뉴는 장어다. 통영 앞바다에서 통발로 잡아 올린 자연산 장어다. ‘통영 자연산 장어구이’와 ‘통영 자연산 장어덮밥(DIY)’ 두 가지로 선보인다.

완도산 전복을 올린 ‘완도산 전복 톳 비빔밥(DIY)’도 있다. 또 ‘강원도식 들기름 막국수(DIY)’는 물·간장·비빔 세 가지 버전으로 준비했다. ‘로제 마라샹궈’와 ‘갈릭 베이컨 포테이토 피자’ 등도 함께 출시된다.

디저트는 제철 생멜론을 주축으로 구성했다. 통째로 썰어낸 ‘생 머스크 멜론’부터 ‘생 머스크 멜론 쇼트케이크’, ‘생 허니 멜론 프로슈토’와 ‘멜론빙수(DIY)’, ‘멜론 사고’ 등이다.

샤브샤브 야채존의 마라 토핑도 강화했다. 얼얼한 마라 육수에 곁들일 수 있는 ‘푸주’와 ‘분모자’, ‘옥수수면’ 세 가지를 새롭게 선보인다.

신메뉴는 지난 2일 서울오금점을 시작으로 16일 부산해운대·부산수영점에서 먼저 선보였다. 오는 30일부터 전국 매장으로 확대한다. 통영 자연산 장어구이·장어덮밥(DIY), 생 허니 멜론 프로슈토 등 일부 메뉴는 디너와 주말에만 제공된다.

gorgeous@heraldcorp.com