두 셰프가 만드는 새로운 미식…JW 메리어트 호텔 서울, ‘Savor by JW Dining Series’

[리얼푸드=육성연 기자] JW 메리어트 호텔 서울은 일식 레스토랑 타마유라(Tamayura)에서 JW 메리어트 호텔 & 스위트 사이공의 니쿠라(Nikura)레스토랑과 함께 ‘Savor by JW Dining Series’를 개최한다고 20일 전했다. 오는 8월 20일부터 22일까지다.
한국과 베트남의 7개 JW 메리어트 호텔을 하나의 미식 무대로 연결하는 프로젝트 행사다. 페루 리마 출신의 니쿠라 이반 카수솔(Ivan Casusol) 셰프는 페루의 대담하고 생동감 넘치는 풍미에 일본의 섬세한 조리 기법을 접목한 니케이 요리를 선보인다.
타마유라의 이경진 헤드 셰프와 이반 카수솔 셰프의 메뉴는 타마유라와 니쿠라의 대표 요리를 테이스팅 코스로 엮었다. 니쿠라는 ‘세비체 페루(Ceviche Peru)’, ‘티라디토 콘차(Tiradito Concha)’를 선보인다.
타마유라는 핫슨(八寸)을 시작으로, 성게 그라탱, 규카츠 등 계절의 풍미를 풀어낸다.
코스의 정점은 ‘제주 갈치 솥밥’이다. 여기에 코스의 흐름에 맞춘 사케와 와인 4종의 페어링을 더했다.
가격은 1인 30만원이다. 사케와 와인으로 구성된 주류 페어링은 9만원에 별도로 이용할 수 있다. 메리어트 본보이(Marriott Bonvoy) 회원은 보유 포인트를 활용해 이번 다이닝 경험을 이용할 수 있다. 예약은 7월 20일부터다.
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July 20. 2026
올해 미국 스낵 시장은 재미있는 식감과 색다른 맛, 기능성 성분을 앞세운 제품을 중심으로 성장할 것으로 전망된다. 특히 말차와 우베가 스낵 트렌드를 이끌 것으로 보인다. 한국농수산식품유통공사(aT)의 농식품수출정보(KATI)에 따르면 미국 제과협회(National Confectioners Association)는 캔디와 스낵이 식품업계 전반의 트렌드를 이끄는 역할을 한다고 밝혔다. 특히 소비자의 경험을 중시한 캔디(Interactive Candy)와 피클맛 제품, 단백질과 콜라젠, 프로바이오틱스(Probiotics) 등 기능성 성분을 강화한 스낵이 새로운 시장 흐름으로 자리 잡고 있다. 최근 미국 소셜미디어에서는 껍질을 벗겨 먹는 과일 모양 젤리인 필러블 젤리(Peelable Jelly)가 인기다. 실제 과일처럼 껍질을 벗기고(Peel), 터뜨리고(Pop), 깨뜨리는(Crack) 과정을 경험할 수 있는 제품이 소비자의 호응을 얻고 있다. 피클 열풍도 다양한 스낵 카테고리로 확대되는