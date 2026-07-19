퇴근 전 약국에서 장 보기, 뉴질랜드 소비의 변화

[리얼푸드=육성연 기자] 최근 뉴질랜드 식료품 시장은 대도시를 중심으로 유통업체 간 경쟁이 본격화되고 있다.
한국농수산식품유통공사(aT)의 농식품수출정보(KATI)에 따르면 대량 구매를 통해 가성비를 추구하는 가구가 늘어나면서 코스트코(Costco) 같은 창고형 할인매장이 인기가 상승 중이다. 종합 소매업체인 더 웨어하우스(The Warehouse)도 식료품 판매 비중을 늘리며 시장을 확장하고 있다.
유기농이나 프리미엄 제품을 전문으로 다루는 매장과 다양한 문화권의 소비자를 겨냥한 아시안 마트 등 전통적인 슈퍼마켓들도 빠르게 성장하고 있다.
특히 케미스트 웨어하우스(Chemist Warehouse)나 바겐 케미스트(Bargain Chemist) 같은 대형 약국 체인도 유통 시장의 새로운 경쟁자로 부상했다. 생활용품을 넘어 식료품을 저렴하게 판매하기 시작했다.
현지 소비자들은 한 매장에서만 식료품을 구매하지 않고, 3~4개의 서로 다른 유통 매장을 번갈아 방문하며 비교 구매하는 경우가 많다.
aT 관계자는 “최근 뉴질랜드는 약국 체인, 식품 전문점, 온라인 플랫폼 등 나머지 23%를 차지하는 틈새 유통채널의 성장세가 뚜렷하게 나타나고 있다”며 “하지만 대형 유통매장 내 한국 식품의 입점 및 다각화는 여전히 초기 단계에 머물러 있는 실정”이라고 지적했다.
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July 15. 2026
중국 밍밍헌망 그룹의 ‘스낵킹덤(Snack Kingdom)’이 기네스 세계 기록으로 ‘세계 최대 스낵샵’으로 공식 인증받았다. 한국농수산식품유통공사(aT)의 농식품수출정보(KATI)에 따르면 해당 스낵샵은 부지 면적 약 1만 3000㎡(표준 축구장 2개)의 규모다. 전 세계 70여 개국, 6500여 개 브랜드, 총 3만 5000여 종의 상품이 있다. 이 곳은 개점 3개월 만에 창사의 필수 방문 명소가 됐다. 초당 약 1명의 고객이 입장할 정도로 방문객들로 북적인다. 매장은 거대한 공간을 테마 구역으로 세분화했다. 라면, 음료, 사탕 등 일반 카테고리 존과 함께 ‘초대형 과자존’, ‘초미니 과자존’, ‘글로벌 스낵존’ 같은 특색 존을 배치했다. 또한 스낵 굿즈샵 ‘스낵증정’, 스낵 박물관, IP 놀이공원, 그리고 차음료 전문점 차옌웨써 협업 디저트 스테이션 및 황자샤오후 핫푸드 스테이션 등을 융합했다. ‘먹고·보고·배우고·노는’ 경험을 한곳에 응축한 공간이다. 시각적으로는 의도적인 ‘