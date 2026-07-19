CJ제일제당, 증류주 ‘jari’ 공개…글로벌 시장 공략

[리얼푸드=육성연 기자] CJ제일제당이 증류주 브랜드 ‘jari(자리)’를 선보였다. CJ제일제당은 ‘jari’를 ‘K-증류주 플랫폼’으로 육성할 계획이다.

최근 서울 성북구 한국가구박물관에서 열린 ‘jari’ 발매 행사에는 이선호 CJ그룹 미래기획그룹장을 비롯한 CJ제일제당 관계자와 국내 F&B·문화업계 관계자들이 참석했다.

이날 공개된 제품은 ‘자리 문배술 24’와 ‘자리 가무치 24’ 2종이다. ‘자리 문배술 24’는 국가무형유산 ‘문배술’을 옹기에서 사계절 숙성했다. 배향과 부드러운 목 넘김이 특징이다.

‘자리 가무치 24’는 우리술 ‘가무치’ 소주를 옹기 숙성했다. 쌀의 은은한 단맛과 열대과일 향이 난다. 두 제품 모두 알코올 도수 24도다.

행사에서는 브랜드 엠버서더 ‘파인앤코(Pine&Co)’의 믹솔로지스트인 홍두의 바텐더와 미쉐린1스타 레스토랑 ‘소울’의 김희은 셰프가 협업해 ‘jari’를 활용한 칵테일과 한식 코스 메뉴를 선보였다.

CJ제일제당은 우선 국내 프리미엄 레스토랑과 파인다이닝 채널을 중심으로 ‘jari’를 선보인다. 올해 가을에는 뉴욕 등 미국 시장에 출시할 계획이다.

브랜드명 ‘jari’는 사람들이 함께 모여 술과 음식을 나누는 한국의 ‘자리’에서 착안했다.

CJ제일제당 관계자는 “’jari’는 한국 전통 증류주의 맛과 향은 물론, 그 안에 담긴 문화와 정서까지 함께 전하기 위해 국내 중소양조장과 협업을 통해 기획한 브랜드”라고 말했다.

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