쿠팡이츠에선 더 싸게…설빙 여름 프로모션

[리얼푸드=육성연 기자] 디저트 카페 설빙이 배달 플랫폼 쿠팡이츠와 함께 여름 할인 프로모션을 진행한다고 13일 밝혔다. 최대 5000원 상당의 할인 혜택을 제공한다.

프로모션은 13일부터 오는 19일까지 일주일간 쿠팡이츠 앱에서 진행된다. 최소 주문액 1만8000원 이상 주문 시 할인된다.

수도권에서는 일별 4000원 할인 쿠폰을, 수도권 외 지역에서는 5000원 할인 쿠폰을 제공한다. 할인 쿠폰은 매일 오후 12시에 공개한다. 선착순 마감이다.

배달·픽업 주문 고객 모두 사용할 수 있는 2000원 할인 쿠폰도 함께 제공한다. 해당 쿠폰은 13일 자정에 열린다. 수량 제한은 없다.

설빙 관계자는 “무더운 여름철 설빙을 찾는 고객들이 다양한 메뉴를 보다 부담 없이 즐기도록 이번 프로모션을 마련했다”고 말했다.

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