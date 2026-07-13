쿠팡이츠에선 더 싸게…설빙 여름 프로모션

[리얼푸드=육성연 기자] 디저트 카페 설빙이 배달 플랫폼 쿠팡이츠와 함께 여름 할인 프로모션을 진행한다고 13일 밝혔다. 최대 5000원 상당의 할인 혜택을 제공한다.
프로모션은 13일부터 오는 19일까지 일주일간 쿠팡이츠 앱에서 진행된다. 최소 주문액 1만8000원 이상 주문 시 할인된다.
수도권에서는 일별 4000원 할인 쿠폰을, 수도권 외 지역에서는 5000원 할인 쿠폰을 제공한다. 할인 쿠폰은 매일 오후 12시에 공개한다. 선착순 마감이다.
배달·픽업 주문 고객 모두 사용할 수 있는 2000원 할인 쿠폰도 함께 제공한다. 해당 쿠폰은 13일 자정에 열린다. 수량 제한은 없다.
설빙 관계자는 “무더운 여름철 설빙을 찾는 고객들이 다양한 메뉴를 보다 부담 없이 즐기도록 이번 프로모션을 마련했다”고 말했다.
gorgeous@heraldcorp.com
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July 13. 2026
미국 식품시장에서 다양한 식감과 먹는 재미를 결합한 제품이 확산하고 있다. 한국농수산식품유통공사(aT)의 농식품수출정보(KATI)에 따르면 최근 현지에서는 ‘레이어드 식감’이 새로운 제품개발 트렌드로 자리 잡고 있다. 여러 식감을 동시에 제공하거나 깨지는 소리와 늘어나는 모습을 영상으로 표현하기 쉬운 ‘멀티 텍스처’ 제품이 인기다. 글로벌 식품 원료 기업인 인그리디언(Ingredion) 조사에 따르면 소비자의 79%는 “식감이 제품 만족도에 영향을 준다”고 답했다 절반 이상은 “식감이 마음에 들지 않을 경우 다른 제품으로 바꿀 의향이 있다”고 응답했다. 소비자 4명 중 1명은 식감을 맛보다 더 중요하게 평가했다. 또 다른 글로벌 식품 재료 기업 그리피스푸드(Griffith Foods)도 2026년 주요 식품 트렌드로 ‘갈망을 자극하는 식감(Craveable Texture)’을 선정했다. 조사 결과 글로벌 소비자의 43%는 독특하거나 색다른 식감의 제품을 즐기는 것으로 나타났다. 이에