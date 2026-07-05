일본 간식 시장, 맛보다 ‘경험’ 설계한다

[리얼푸드=육성연 기자] 신상품 경쟁이 치열해진 일본 간식 시장에서 차별화의 축은 ‘맛’에서 ‘경험’으로 이동하고 있다.
코트라(KOTRA)에 따르면 덴츠PR컨설팅의 Z세대 대상 조사 결과, 브랜드나 상품, 서비스에 대해 공감과 친근함을 느끼는 이유 중 ‘디자인이나 세계관이 나와 잘 맞을 때’가 큰 비중을 차지했다. 제품을 자신의 취향과 개성을 드러내는 콘텐츠로 인식하는 경향이 강해지는 추세다.
대표 사례로 롯데의 초콜릿 과자 ‘파이노미’를 들 수 있다. 패키지 내 다람쥐 캐릭터에 각각 이름과 역할을 부여했다. 14개 캐릭터가 공존하는 ‘오시노모리’라는 세계관도 새롭게 구축했다. 이는 일본의 ‘오시카츠(자신이 좋아하는 것을 골라 응원하는 활동)’ 문화에 부합한 설계다. 또 패키지 내부에 만화를 삽입하거나 캐릭터 관련 굿즈, 애니메이션 등 추가 콘텐츠를 확대했다.
유라쿠제과의 ‘밀크마니아’는 특정 소재를 중심에 두고 제품 이미지를 구축했다. 신제품을 기획하면서 ‘우유’를 주요 콘셉트로 정했다. ‘밀크마니아’라는 이름을 통해 진하고 부드러운 우유 풍미를 직관적으로 전달한다.
산토리의 ‘길티 탄산 NOPE’는 소비자의 감정과 구체적인 생활 상황을 제품 콘셉트로 확장한 사례다. ‘오늘만큼은 좀 더 풀어주자’는 메시지를 적극적으로 내세웠다. 일상에서 기분 전환을 위한 탄산음료로 기획했다.
가메다제과의 ‘해피탄 밤에 자꾸 손이 가는 마늘맛’ 역시 비슷한 흐름을 보여준다. 특유의 강한 마늘 향과 자극적인 맛, 그리고 밤에 느끼는 미묘한 죄책감을 한데 모아 하나의 소비 장면으로 풀어냈다. 하루를 마치고 혼자 즐기는 야식과 같은 분위기를 강조한다.
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July 01. 2026
동남아시아 대표 이커머스 플랫폼 쇼피(Shopee)가 오픈AI의 ‘Apps in ChatGPT’에 입점했다. AI(인공지능) 기반 대화형 쇼핑 서비스를 제공한다. 한국농수산식품유통공사(aT)의 농식품수출정보(KATI)에 따르면 챗지피티(ChatGPT) 내 앱 기능과 연동된 서비스는 해당 플랫폼의 데이터베이스를 기반으로 상품 검색, 추천, 가격 비교 등 다양한 정보를 대화형으로 제공한다. 쇼피 인 챗지피티는 말레이시아, 싱가포르, 인도네시아, 필리핀, 태국, 대만, 베트남, 브라질 등 주요 시장에서 서비스 이용할 수 있다. 이용자가 “매운 한국 라면 추천해 줘”, “RM30 이하 간식 선물 추천해 줘”, “할랄 인증 한국 김치 보여줘” 등 대화로 질문하면 조건에 맞는 상품을 추천받을 수 있다. 추천 결과에서 쇼피 상품 페이지로 바로 이동된다. 특히 단순 상품 검색뿐 아니라 가격대 비교, 인기 상품 추천, 상품별 특징 비교, 리뷰 요약 등 쇼핑 의사결정을 지원하는 기능을 수행한다. 향후