‘K-납작복숭아’ 나왔다…현대백화점 “달콤한 대극천 복숭아 맛보세요”

[리얼푸드=육성연 기자] 현대백화점이 전국 점포에서 ‘대극천 복숭아’를 판매한다고 5일 전했다.

이번에 선보이는 대극천 복숭아는 한국판 납작복숭아로 유명하다. 국내에서 육성한 신품종으로, 유럽의 납작복숭아를 닮아 ‘K-납작복숭아’로도 불린다.

수확 기간이 짧아 6월 말부터 7월 중순까지 약 2~3주 동안만 맛볼 수 있다. 산미가 적고 단맛이 강한 것이 특징이다. 판매 가격은 1팩(5~6개입) 기준 3만8000원 내외다.

gorgeous@heraldcorp.com