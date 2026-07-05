렌당맛 과자는 어떤 맛? 인도네시아 인기 스낵

[리얼푸드=육성연 기자] 최근 인도네시아에서 전통 음식의 풍미를 살린 스낵에 관심이 높아지고 있다.

한국농수산식품유통공사(aT)의 농식품수출정보(KATI)에 따르면 현지에서는 다양한 지역의 전통 음식 맛 스낵이 출시되고 있다.

현지 스낵 브랜드인 모모기(Momogi)는 기존 렌당(Rendang, 전통 향신료와 코코넛 밀크로 오랜 시간 조리한 인도네시아식 소고기 요리)과 소토 아얌(Soto Ayam, 인도네시아식 닭고기 수프) 맛 스낵을 선보였다.

이어 페첼(Pecel, 삶은 채소에 땅콩소스를 곁들여 먹는 자바 지역 전통 음식), 사테 아얌(Sate Ayam, 양념한 닭고기를 꼬치에 구워 땅콩소스와 함께 먹는 인도네시아식 꼬치구이), 아얌 워쿠(Ayam Woku, 다양한 향신료를 사용해 조리한 북술라웨시 지역의 닭고기 요리) 등 3가지 신규 맛 스낵을 출시했다.

해당 제품들은 인도네시아 전역의 소매점과 공식 전자상거래 채널을 통해 유통되며 인기를 얻고 있다.

모모기 그룹의 마케팅 담당자 나타나엘 요나탄(Natanael Yonathan)에 따르면 전통 맛 스낵 개발은 변화하는 소비자 트렌드에 대응하기 위한 전략이다.

인도네시아 대표 식품기업인 인도푸드(Indofood CBP Sukses Makmur)의 감자칩 브랜드 치타토(Chitato)도 렌당 맛 제품을 선보였다. 큐텔라(Qtela) 역시 현지 전통 콩 요리인 뗌뻬를 활용한 칩 제품을 내놓았다.

aT 관계자는 “젊은 소비자들이 문화적 친숙함과 정서적 공감대를 중요하게 여기면서, 전통 음식 기반 식품은 스낵, 음료, 간편식 등 다양한 카테고리로 확장될 것”이라고 말했다.

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