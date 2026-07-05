“매운 라면 추천해 줘”…‘쇼피 인 챗지피티’의 개인화 서비스

[리얼푸드=육성연 기자] 동남아시아 대표 이커머스 플랫폼 쇼피(Shopee)가 오픈AI의 ‘Apps in ChatGPT’에 입점했다. AI(인공지능) 기반 대화형 쇼핑 서비스를 제공한다.

한국농수산식품유통공사(aT)의 농식품수출정보(KATI)에 따르면 챗지피티(ChatGPT) 내 앱 기능과 연동된 서비스는 해당 플랫폼의 데이터베이스를 기반으로 상품 검색, 추천, 가격 비교 등 다양한 정보를 대화형으로 제공한다.

쇼피 인 챗지피티는 말레이시아, 싱가포르, 인도네시아, 필리핀, 태국, 대만, 베트남, 브라질 등 주요 시장에서 서비스 이용할 수 있다. 이용자가 “매운 한국 라면 추천해 줘”, “RM30 이하 간식 선물 추천해 줘”, “할랄 인증 한국 김치 보여줘” 등 대화로 질문하면 조건에 맞는 상품을 추천받을 수 있다. 추천 결과에서 쇼피 상품 페이지로 바로 이동된다.

특히 단순 상품 검색뿐 아니라 가격대 비교, 인기 상품 추천, 상품별 특징 비교, 리뷰 요약 등 쇼핑 의사결정을 지원하는 기능을 수행한다.

향후 쇼피 역시 AI 기반 셀러 지원 기능을 확대하며 상품 등록, 마케팅, 고객 응대 등 자체적인 AI 생태계 구축을 강화할 전망이다.

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