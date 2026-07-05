이디야커피, ‘유엔참전국 미래세대 교류캠프’ 발대식 후원

[리얼푸드=육성연 기자] 이디야커피가 유엔참전국 미래세대 교류캠프 발대식애소 커피와 간식을 후원했다고 5일 전했다.
이디야커피는 지난 3일 경기도 용인 HL 인재개발원에서 열린 ‘2026년 유엔참전국 미래세대 교류캠프’ 발대식에서 참가자들에게 디카페인 아메리카노와 쿠키 2종을 제공했다.
국가보훈부가 주최하는 유엔참전국 미래세대 교류캠프는 6·25전쟁 참전으로 맺어진 대한민국과 유엔참전국의 인연을 미래세대로 이어가기 위한 국제 교류 프로그램이다. 올해 캠프는 지난 3일부터 9일까지 6박 7일간 서울과 부산 일대에서 진행된다. 우리나라를 포함해 미국, 영국, 캐나다 등 13개국 144명의 미래세대가 참여한다.
이번 후원에는 에티오피아와 이디야커피의 특별한 인연도 담겼다. 에티오피아는 6·25전쟁 당시 강뉴부대를 파병한 유엔참전국이다. 올해 캠프에는 에티오피아 참전용사 후손으로 구성된 강뉴합창단이 참여해 발대식에서 특별 공연을 선보였다.
이디야커피의 사명 ‘EDIYA’는 에티오피아 부족의 언어에서 유래했다. 이디야커피 블렌딩 원두에서도 에티오피아 원두를 사용한다.
이디야커피는 에티오피아 참전용사 후손을 위한 보훈 활동도 이어왔다. 2023년에는 국가보훈부와 업무협약을 맺고 에티오피아 참전용사 후손 지원사업을 진행했다.
gorgeous@heraldcorp.com
Most Read Stories
REAL FOODSPREMIUM
MARKET TRENDS
July 01. 2026
동남아시아 대표 이커머스 플랫폼 쇼피(Shopee)가 오픈AI의 ‘Apps in ChatGPT’에 입점했다. AI(인공지능) 기반 대화형 쇼핑 서비스를 제공한다. 한국농수산식품유통공사(aT)의 농식품수출정보(KATI)에 따르면 챗지피티(ChatGPT) 내 앱 기능과 연동된 서비스는 해당 플랫폼의 데이터베이스를 기반으로 상품 검색, 추천, 가격 비교 등 다양한 정보를 대화형으로 제공한다. 쇼피 인 챗지피티는 말레이시아, 싱가포르, 인도네시아, 필리핀, 태국, 대만, 베트남, 브라질 등 주요 시장에서 서비스 이용할 수 있다. 이용자가 “매운 한국 라면 추천해 줘”, “RM30 이하 간식 선물 추천해 줘”, “할랄 인증 한국 김치 보여줘” 등 대화로 질문하면 조건에 맞는 상품을 추천받을 수 있다. 추천 결과에서 쇼피 상품 페이지로 바로 이동된다. 특히 단순 상품 검색뿐 아니라 가격대 비교, 인기 상품 추천, 상품별 특징 비교, 리뷰 요약 등 쇼핑 의사결정을 지원하는 기능을 수행한다. 향후