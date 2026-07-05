이디야커피, ‘유엔참전국 미래세대 교류캠프’ 발대식 후원

[리얼푸드=육성연 기자] 이디야커피가 유엔참전국 미래세대 교류캠프 발대식애소 커피와 간식을 후원했다고 5일 전했다.

이디야커피는 지난 3일 경기도 용인 HL 인재개발원에서 열린 ‘2026년 유엔참전국 미래세대 교류캠프’ 발대식에서 참가자들에게 디카페인 아메리카노와 쿠키 2종을 제공했다.

국가보훈부가 주최하는 유엔참전국 미래세대 교류캠프는 6·25전쟁 참전으로 맺어진 대한민국과 유엔참전국의 인연을 미래세대로 이어가기 위한 국제 교류 프로그램이다. 올해 캠프는 지난 3일부터 9일까지 6박 7일간 서울과 부산 일대에서 진행된다. 우리나라를 포함해 미국, 영국, 캐나다 등 13개국 144명의 미래세대가 참여한다.

이번 후원에는 에티오피아와 이디야커피의 특별한 인연도 담겼다. 에티오피아는 6·25전쟁 당시 강뉴부대를 파병한 유엔참전국이다. 올해 캠프에는 에티오피아 참전용사 후손으로 구성된 강뉴합창단이 참여해 발대식에서 특별 공연을 선보였다.

이디야커피의 사명 ‘EDIYA’는 에티오피아 부족의 언어에서 유래했다. 이디야커피 블렌딩 원두에서도 에티오피아 원두를 사용한다.

이디야커피는 에티오피아 참전용사 후손을 위한 보훈 활동도 이어왔다. 2023년에는 국가보훈부와 업무협약을 맺고 에티오피아 참전용사 후손 지원사업을 진행했다.

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