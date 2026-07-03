트와이스 레시피 다음은 누구? …티젠, ‘콤부차 레시피 챌린지’ 연다

[리얼푸드=육성연 기자] 티젠(TEAZEN)이 소비자가 직접 참여하는 ‘콤부차 레시피 챌린지’를 진행한다고 3일 전했다. 3일부터 오는 17일까지 2주간 공식 인스타그램을 통해 참가할 수 있다.

이번 챌린지는 지난달 체험형 팝업 ‘티젠 콤부차 랩(Lab)’에서 선보인 ‘트와이스 Pick 레시피 포토카드’의 후속 프로젝트다. 트와이스 멤버가 선정한 기존 9종 레시피에 이어 소비자가 ‘10번째 공식 레시피’를 완성하는 참여형 캠페인으로 마련됐다.

티젠 콤부차 17가지 맛 가운데 하나를 선택한 뒤, 자신만의 재료를 더해 새로운 레시피를 완성하고 이를 개인 사회관계망서비스(SNS)에 필수 해시태그와 함께 올리면 된다.

티젠은 접수된 레시피 가운데 3개 후보를 선정한 뒤, 오는 24일부터 26일까지 공식 인스타그램에서 공개 투표를 진행한다. SNS 좋아요 및 댓글 등 소비자 반응(50%)과 티젠 연구소의 전문성·창의성 평가(50%)를 합산해 우승작을 선정한다.

최종 선정된 레시피는 10번째 티젠 콤부차 레시피 포토카드로 공식 제작된다. 우승자에게는 백화점 상품권 30만원을 제공한다. 이외에도 글래드 호텔 숙박권, 트와이스 친필 사인 포스터, 콤부차 랩 홀로그램 가방 등의 경품이 제공된다.

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