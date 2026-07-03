트와이스 레시피 다음은 누구? …티젠, ‘콤부차 레시피 챌린지’ 연다

[리얼푸드=육성연 기자] 티젠(TEAZEN)이 소비자가 직접 참여하는 ‘콤부차 레시피 챌린지’를 진행한다고 3일 전했다. 3일부터 오는 17일까지 2주간 공식 인스타그램을 통해 참가할 수 있다.
이번 챌린지는 지난달 체험형 팝업 ‘티젠 콤부차 랩(Lab)’에서 선보인 ‘트와이스 Pick 레시피 포토카드’의 후속 프로젝트다. 트와이스 멤버가 선정한 기존 9종 레시피에 이어 소비자가 ‘10번째 공식 레시피’를 완성하는 참여형 캠페인으로 마련됐다.
티젠 콤부차 17가지 맛 가운데 하나를 선택한 뒤, 자신만의 재료를 더해 새로운 레시피를 완성하고 이를 개인 사회관계망서비스(SNS)에 필수 해시태그와 함께 올리면 된다.
티젠은 접수된 레시피 가운데 3개 후보를 선정한 뒤, 오는 24일부터 26일까지 공식 인스타그램에서 공개 투표를 진행한다. SNS 좋아요 및 댓글 등 소비자 반응(50%)과 티젠 연구소의 전문성·창의성 평가(50%)를 합산해 우승작을 선정한다.
최종 선정된 레시피는 10번째 티젠 콤부차 레시피 포토카드로 공식 제작된다. 우승자에게는 백화점 상품권 30만원을 제공한다. 이외에도 글래드 호텔 숙박권, 트와이스 친필 사인 포스터, 콤부차 랩 홀로그램 가방 등의 경품이 제공된다.
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July 01. 2026
동남아시아 대표 이커머스 플랫폼 쇼피(Shopee)가 오픈AI의 ‘Apps in ChatGPT’에 입점했다. AI(인공지능) 기반 대화형 쇼핑 서비스를 제공한다. 한국농수산식품유통공사(aT)의 농식품수출정보(KATI)에 따르면 챗지피티(ChatGPT) 내 앱 기능과 연동된 서비스는 해당 플랫폼의 데이터베이스를 기반으로 상품 검색, 추천, 가격 비교 등 다양한 정보를 대화형으로 제공한다. 쇼피 인 챗지피티는 말레이시아, 싱가포르, 인도네시아, 필리핀, 태국, 대만, 베트남, 브라질 등 주요 시장에서 서비스 이용할 수 있다. 이용자가 “매운 한국 라면 추천해 줘”, “RM30 이하 간식 선물 추천해 줘”, “할랄 인증 한국 김치 보여줘” 등 대화로 질문하면 조건에 맞는 상품을 추천받을 수 있다. 추천 결과에서 쇼피 상품 페이지로 바로 이동된다. 특히 단순 상품 검색뿐 아니라 가격대 비교, 인기 상품 추천, 상품별 특징 비교, 리뷰 요약 등 쇼핑 의사결정을 지원하는 기능을 수행한다. 향후