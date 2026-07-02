일본의 여름을 만나다…코트야드 메리어트 평택, 일식 프로모션

[리얼푸드=육성연 기자] 코트야드 메리어트 평택의 뷔페 레스토랑 타볼로 24(Tavolo 24)가 여름 시즌 일식 뷔페 프로모션을 선보인다고 2일 전했다. 오는 4일부터 9월 20일까지 매주 주말 및 공휴일 한정으로 진행한다.

이번 프로모션은 ‘도심 속에서 떠나는 미식 여행, 일본의 여름’이 콘셉트다. 제철 해산물을 활용한 스시와 사시미를 비롯해 외규 요리, 소바와 물회, 난반즈케, 미소 가지구이, 연어 유안야끼, 소고기 라멘 등을 선보인다.

프로모션과 함께 일본 프리미엄 사케 키쿠스이 긴죠(Kikusui Ginjo)도 추가 주문할 수 있다.

호텔 관계자는 “이번 프로모션은 고객들이 멀리 여행을 떠나지 않고도 일본의 여름을 오감으로 경험할 수 있도록 준비했다”며 “제철 식재료와 정통 일식이 어우러진 특별한 미식 여행을 즐겨보길 바란다”고 전했다.

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