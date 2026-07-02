일본의 여름을 만나다…코트야드 메리어트 평택, 일식 프로모션

[리얼푸드=육성연 기자] 코트야드 메리어트 평택의 뷔페 레스토랑 타볼로 24(Tavolo 24)가 여름 시즌 일식 뷔페 프로모션을 선보인다고 2일 전했다. 오는 4일부터 9월 20일까지 매주 주말 및 공휴일 한정으로 진행한다.
이번 프로모션은 ‘도심 속에서 떠나는 미식 여행, 일본의 여름’이 콘셉트다. 제철 해산물을 활용한 스시와 사시미를 비롯해 외규 요리, 소바와 물회, 난반즈케, 미소 가지구이, 연어 유안야끼, 소고기 라멘 등을 선보인다.
프로모션과 함께 일본 프리미엄 사케 키쿠스이 긴죠(Kikusui Ginjo)도 추가 주문할 수 있다.
호텔 관계자는 “이번 프로모션은 고객들이 멀리 여행을 떠나지 않고도 일본의 여름을 오감으로 경험할 수 있도록 준비했다”며 “제철 식재료와 정통 일식이 어우러진 특별한 미식 여행을 즐겨보길 바란다”고 전했다.
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July 01. 2026
동남아시아 대표 이커머스 플랫폼 쇼피(Shopee)가 오픈AI의 ‘Apps in ChatGPT’에 입점했다. AI(인공지능) 기반 대화형 쇼핑 서비스를 제공한다. 한국농수산식품유통공사(aT)의 농식품수출정보(KATI)에 따르면 챗지피티(ChatGPT) 내 앱 기능과 연동된 서비스는 해당 플랫폼의 데이터베이스를 기반으로 상품 검색, 추천, 가격 비교 등 다양한 정보를 대화형으로 제공한다. 쇼피 인 챗지피티는 말레이시아, 싱가포르, 인도네시아, 필리핀, 태국, 대만, 베트남, 브라질 등 주요 시장에서 서비스 이용할 수 있다. 이용자가 “매운 한국 라면 추천해 줘”, “RM30 이하 간식 선물 추천해 줘”, “할랄 인증 한국 김치 보여줘” 등 대화로 질문하면 조건에 맞는 상품을 추천받을 수 있다. 추천 결과에서 쇼피 상품 페이지로 바로 이동된다. 특히 단순 상품 검색뿐 아니라 가격대 비교, 인기 상품 추천, 상품별 특징 비교, 리뷰 요약 등 쇼핑 의사결정을 지원하는 기능을 수행한다. 향후