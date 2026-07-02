‘배홍동막국수’, 인천공항 라운지서 즐긴다

[리얼푸드=박연수 기자] 농심이 공항 면세구역 라운지인 ‘스카이허브라운지’와 협업해 인천국제공항 제2여객터미널 내 2개 라운지에서 오는 8월까지 약 두 달간 배홍동막국수를 운영한다고 2일 밝혔다.

이번 협업은 컵라면 위주로 운영되는 공항 라운지에서 현장 조리한 배홍동막국수를 제공하는 것이 특징이다. 이용객은 라운지 내 ‘라이브존’에서 즉석 조리한 배홍동막국수에 원하는 토핑을 더해 즐길 수 있다. 배홍동막국수는 농심이 올해 3월 선보인 배홍동 브랜드의 신체품이다.

농심 관계자는 “앞으로도 다양한 일상 공간에서 소비자 접점을 넓히며 비빔면 시장 내 배홍동의 대세 입지를 공고히 하겠다”고 말했다.

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