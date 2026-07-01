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  • 외식 격전지 뛰어든 폴바셋, 신논현역에 매장 연다

  • 2026-07-01

고급 게이샤 원두 활용한 한정 메뉴도

신논현역 6번 출구 인근에 들어서는 폴 바셋 강남점 [매일유업 제공]
신논현역 6번 출구 인근에 들어서는 폴 바셋 강남점 [매일유업 제공]

[리얼푸드=김진 기자] 매일유업 관계사 엠즈씨드가 운영하는 커피 브랜드 폴 바셋이 오는 3일 신논현역 6번 출구 인근에 강남점을 연다.

폴 바셋 강남점은 한국자산관리 공사 건물 1~2층에 들어선다. 커피·디저트·베이커리를 큐레이션해 선보인다. 한정 메뉴 ‘게이샤 G 블렌드 룽고’, ‘게이샤 G 블렌드 카페라떼’, ‘누텔라 아이스크림’도 판매한다. 또 게이샤 원두를 폴 바셋 시그니처 메뉴인 룽고와 라떼로 선보인다.

폴 바셋 관계자는 “젊은 고객층이 모이는 상권인 만큼 감각적인 메뉴를 구성했다”며 “폴 바셋의 시그니처 콘텐츠와 한정 메뉴로 색다른 경험을 선사할 것”이라고 말했다.


soho0902@heraldcorp.com

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