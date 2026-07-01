외식 격전지 뛰어든 폴바셋, 신논현역에 매장 연다

고급 게이샤 원두 활용한 한정 메뉴도
[리얼푸드=김진 기자] 매일유업 관계사 엠즈씨드가 운영하는 커피 브랜드 폴 바셋이 오는 3일 신논현역 6번 출구 인근에 강남점을 연다.
폴 바셋 강남점은 한국자산관리 공사 건물 1~2층에 들어선다. 커피·디저트·베이커리를 큐레이션해 선보인다. 한정 메뉴 ‘게이샤 G 블렌드 룽고’, ‘게이샤 G 블렌드 카페라떼’, ‘누텔라 아이스크림’도 판매한다. 또 게이샤 원두를 폴 바셋 시그니처 메뉴인 룽고와 라떼로 선보인다.
폴 바셋 관계자는 “젊은 고객층이 모이는 상권인 만큼 감각적인 메뉴를 구성했다”며 “폴 바셋의 시그니처 콘텐츠와 한정 메뉴로 색다른 경험을 선사할 것”이라고 말했다.
soho0902@heraldcorp.com
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July 01. 2026
동남아시아 대표 이커머스 플랫폼 쇼피(Shopee)가 오픈AI의 ‘Apps in ChatGPT’에 입점했다. AI(인공지능) 기반 대화형 쇼핑 서비스를 제공한다. 한국농수산식품유통공사(aT)의 농식품수출정보(KATI)에 따르면 챗지피티(ChatGPT) 내 앱 기능과 연동된 서비스는 해당 플랫폼의 데이터베이스를 기반으로 상품 검색, 추천, 가격 비교 등 다양한 정보를 대화형으로 제공한다. 쇼피 인 챗지피티는 말레이시아, 싱가포르, 인도네시아, 필리핀, 태국, 대만, 베트남, 브라질 등 주요 시장에서 서비스 이용할 수 있다. 이용자가 “매운 한국 라면 추천해 줘”, “RM30 이하 간식 선물 추천해 줘”, “할랄 인증 한국 김치 보여줘” 등 대화로 질문하면 조건에 맞는 상품을 추천받을 수 있다. 추천 결과에서 쇼피 상품 페이지로 바로 이동된다. 특히 단순 상품 검색뿐 아니라 가격대 비교, 인기 상품 추천, 상품별 특징 비교, 리뷰 요약 등 쇼핑 의사결정을 지원하는 기능을 수행한다. 향후