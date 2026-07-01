유로모니터, 마켓 인텔리전스 솔루션 ‘패스포트’ 전면 개편

[리얼푸드=육성연 기자] 글로벌 마켓 인텔리전스 기업 유로모니터 인터내셔널은 자사 핵심 시장 데이터 및 인사이트 솔루션인 패스포트(Passport)의 차세대 버전을 지난 30일(현지 시각) 공개했다.

이번 패스포트 개편은 고객이 시장 인사이트를 발견하고 판단해 이를 비즈니스 결정에 적용하는 방식을 근본적으로 바꾸기 위해 처음부터 전면 재구축 됐다.

팀 키친(Tim Kitchin) 유로모니터 인터내셔널 최고경영자(CEO)는 “이번 투자는 1972년 유로모니터 창립 이래 가장 큰 규모의 투자”라며, “고객이 앞으로 필요한 것이 무엇인지에 대한 피드백을 바탕으로 패스포트의 모든 부분을 재구상하고 개발했다”고 밝혔다.

패스포트의 새로운 AI 채팅 기능은 기존 플랫폼 내 데이터 검색을 대화형 방식으로 전환해 보여준다. 단 몇 초 만에 고객의 검색에 대한 답변을 제시하도록 지원한다. 새롭게 도입된 코파일럿(Copilot) 에이전트는 마이크로소프트(Microsoft) 사용 고객들이 기존 업무 환경과 사용 툴 안에서 패스포트에 즉시 접근할 수 있도록 한다.

MCP 연동도 지원한다. 사용 중인 AI 어시스턴트에 패스포트를 실시간으로 안전하게 연동해 업무를 진행할 수 있다.

크리스 포스베리(Chris Fosberry) 유로모니터 최고기술책임자(CTO)는 “향상된 사용자 인터페이스는 물론, AI 채팅, API, MCP, 코파일럿 에이전트를 동시에 제공할 수 있게 됐다”고 말했다.

새로운 패스포트는 올해 말 정식 공개될 예정이다. 일부 고객을 대상으로 한 얼리 액세스 프로그램은 다음 주 시작한다.

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