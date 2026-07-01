유로모니터, 마켓 인텔리전스 솔루션 ‘패스포트’ 전면 개편

[리얼푸드=육성연 기자] 글로벌 마켓 인텔리전스 기업 유로모니터 인터내셔널은 자사 핵심 시장 데이터 및 인사이트 솔루션인 패스포트(Passport)의 차세대 버전을 지난 30일(현지 시각) 공개했다.
이번 패스포트 개편은 고객이 시장 인사이트를 발견하고 판단해 이를 비즈니스 결정에 적용하는 방식을 근본적으로 바꾸기 위해 처음부터 전면 재구축 됐다.
팀 키친(Tim Kitchin) 유로모니터 인터내셔널 최고경영자(CEO)는 “이번 투자는 1972년 유로모니터 창립 이래 가장 큰 규모의 투자”라며, “고객이 앞으로 필요한 것이 무엇인지에 대한 피드백을 바탕으로 패스포트의 모든 부분을 재구상하고 개발했다”고 밝혔다.
패스포트의 새로운 AI 채팅 기능은 기존 플랫폼 내 데이터 검색을 대화형 방식으로 전환해 보여준다. 단 몇 초 만에 고객의 검색에 대한 답변을 제시하도록 지원한다. 새롭게 도입된 코파일럿(Copilot) 에이전트는 마이크로소프트(Microsoft) 사용 고객들이 기존 업무 환경과 사용 툴 안에서 패스포트에 즉시 접근할 수 있도록 한다.
MCP 연동도 지원한다. 사용 중인 AI 어시스턴트에 패스포트를 실시간으로 안전하게 연동해 업무를 진행할 수 있다.
크리스 포스베리(Chris Fosberry) 유로모니터 최고기술책임자(CTO)는 “향상된 사용자 인터페이스는 물론, AI 채팅, API, MCP, 코파일럿 에이전트를 동시에 제공할 수 있게 됐다”고 말했다.
새로운 패스포트는 올해 말 정식 공개될 예정이다. 일부 고객을 대상으로 한 얼리 액세스 프로그램은 다음 주 시작한다.
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July 01. 2026
동남아시아 대표 이커머스 플랫폼 쇼피(Shopee)가 오픈AI의 ‘Apps in ChatGPT’에 입점했다. AI(인공지능) 기반 대화형 쇼핑 서비스를 제공한다. 한국농수산식품유통공사(aT)의 농식품수출정보(KATI)에 따르면 챗지피티(ChatGPT) 내 앱 기능과 연동된 서비스는 해당 플랫폼의 데이터베이스를 기반으로 상품 검색, 추천, 가격 비교 등 다양한 정보를 대화형으로 제공한다. 쇼피 인 챗지피티는 말레이시아, 싱가포르, 인도네시아, 필리핀, 태국, 대만, 베트남, 브라질 등 주요 시장에서 서비스 이용할 수 있다. 이용자가 “매운 한국 라면 추천해 줘”, “RM30 이하 간식 선물 추천해 줘”, “할랄 인증 한국 김치 보여줘” 등 대화로 질문하면 조건에 맞는 상품을 추천받을 수 있다. 추천 결과에서 쇼피 상품 페이지로 바로 이동된다. 특히 단순 상품 검색뿐 아니라 가격대 비교, 인기 상품 추천, 상품별 특징 비교, 리뷰 요약 등 쇼핑 의사결정을 지원하는 기능을 수행한다. 향후