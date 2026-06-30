보양식 메뉴 강화…JW 메리어트 동대문 스퀘어 서울, ‘웰니스 셀렉션’

[리얼푸드=육성연 기자] JW 메리어트 동대문 스퀘어 서울의 ‘타볼로 24’가 여름맞이 ‘JW 시그니처 뷔페: 웰니스 셀렉션’을 선보인다. 내달 13일부터 8월 31일까지다.
이번 프로모션은 ‘온 가족이 함께 즐기는 여름 보양 미식’이 콘셉트다. 뷔페 한식 섹션 전체를 여름 보양식 콘셉트로 새롭게 구성했다.
대표 메뉴로는 전복 된장 술찜, 능이버섯 연포탕, 오리 고추장 주물럭, 초계무침 등이 준비된다.
라이브 스테이션에서는 셰프가 즉석에서 구워내는 LA갈비와 특제 양념으로 완성한 수원식 왕갈비를 만나볼 수 있다. 주중 디너와 주말에는 장어구이와 문어숙회를 유자 간장소스와 함께 선보인다.
복날인 7월 15일(초복), 7월 25일(중복), 8월 14일(말복)에는 프로모션 이용 고객에게 매실 에이드를 제공한다.
JW 메리어트 동대문 스퀘어 서울 관계자는“이번 웰니스 셀렉션은 건강한 식재료와 계절의 맛을 담아 온 가족이 함께 즐길 수 있도록 기획한 여름 뷔페”라고 소개했다.
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June 29. 2026
미국의 장 건강 보충제 시장이 성장하고 있다고 코트라(KOTRA)가 전했다. 지난 3월 캘리포니아에서 개최된 세계 최대 천연·유기농 제품 박람회(Natural Products Expo West 2026)에서도 장 건강이 웰니스 키워드로 떠올랐다. 특히 소화 지원을 넘어 기분·면역·피부·노화 등 다영역 기능성을 결합한 복합 솔루션이 주류를 이뤘다. 장 건강은 이제 소화만의 문제가 아니라, 전신 컨디션을 좌우하는 웰니스 시장의 핵심 축으로 자리 잡고 있다. 시장조사기관 퍼시스턴스 마켓 리서치 보고서에 따르면 글로벌 장 건강 보충제 시장은 오는 2033년까지 연평균 8.9% 성장할 것으로 전망된다. 보고서는 “비자들이 장 마이크로바이옴 균형을 지원하는 천연·과학 기반 보충제를 적극적으로 찾고 있으며, 이는 면역과 장기적 웰니스를 동시에 지지하는 방향으로 시장 역학이 형성되고 있음을 보여준다”고 분석했다. 프로바이오틱스 인지도 상승에 힘입어 중국·인도·일본·한국을 중심으로 한 아시아·태평양