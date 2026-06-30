보양식 메뉴 강화…JW 메리어트 동대문 스퀘어 서울, ‘웰니스 셀렉션’

[리얼푸드=육성연 기자] JW 메리어트 동대문 스퀘어 서울의 ‘타볼로 24’가 여름맞이 ‘JW 시그니처 뷔페: 웰니스 셀렉션’을 선보인다. 내달 13일부터 8월 31일까지다.

이번 프로모션은 ‘온 가족이 함께 즐기는 여름 보양 미식’이 콘셉트다. 뷔페 한식 섹션 전체를 여름 보양식 콘셉트로 새롭게 구성했다.

대표 메뉴로는 전복 된장 술찜, 능이버섯 연포탕, 오리 고추장 주물럭, 초계무침 등이 준비된다.

라이브 스테이션에서는 셰프가 즉석에서 구워내는 LA갈비와 특제 양념으로 완성한 수원식 왕갈비를 만나볼 수 있다. 주중 디너와 주말에는 장어구이와 문어숙회를 유자 간장소스와 함께 선보인다.

복날인 7월 15일(초복), 7월 25일(중복), 8월 14일(말복)에는 프로모션 이용 고객에게 매실 에이드를 제공한다.

JW 메리어트 동대문 스퀘어 서울 관계자는“이번 웰니스 셀렉션은 건강한 식재료와 계절의 맛을 담아 온 가족이 함께 즐길 수 있도록 기획한 여름 뷔페”라고 소개했다.

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