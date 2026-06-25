월드컵 북중미 메뉴 통했다…노브랜드버거 ‘타바스코 신메뉴’ 10만개 팔려

[리얼푸드=정대한 기자] 신세계푸드의 노브랜드 버거는 북중미 콘셉트로 선보인 신메뉴와 팝업스토어가 큰 인기를 끌고 있다고 25일 밝혔다.
노브랜드 버거에 따르면 글로벌 소스 브랜드 타바스코와 협업해 지난 12일 출시한 북중미 콘셉트 신메뉴 ‘아보카도 타코’와 ‘스모크 바비큐’ 2종은 출시 2주 만에 누적 판매량이 10만개를 돌파했다.
신메뉴 2종은 하루 평균 7000개씩 판매됐다. 대한민국 축구대표팀의 월드컵 경기가 열리는 날에는 판매량이 평소 대비 35% 많았다.
신메뉴 출시를 기념해 노브랜드 버거 성수랩점에서 운영 중인 팝업스토어도 붐비고 있다. 일평균 400여 명의 고객이 방문하고 있다.
신메뉴 취식 후기와 체험 프로그램 관련 콘텐츠도 SNS(사회관계망서비스)에 잇달아 게시되고 있다. 이에 노브랜드 버거는 당초 이달 30일까지 운영 예정이었던 팝업스토어를 다음 달 12일까지 연장 운영할 계획이다.
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June 24. 2026
AI(인공지능) 로봇 전문업체 갈봇 (Galbot)이 홍콩 홍함 해안가 산책로에 홍콩 최초로 ‘24시간 로봇 무인 편의점’을 열었다. 한국농수산식품유통공사(aT)의 농식품수출정보(KATI)에 따르면 홍콩투자공사(HKIC)의 투자를 받은이 편의점은 약 9제곱미터 정도의 매장이다. 홍콩 최초로 로봇이 혼자서 손님을 맞이한다. 매장 안에서 일하는 휴머노이드 로봇 직원은 키 173cm로 ‘샤오가이 (Xiao Gai)’라고 불린다. 손님이 매장 앞 스크린이나 스마트폰 앱으로 과자와 음료수를 주문하면, 샤오가기의 AI 대형 모델 (Astrabrain)이 작동된다. 이후 로봇 머리에 달린 카메라와 센서가 주문된 물건의 위치를 찾아낸다. 로봇 팔을 이용해 딱딱한 캔 음료는 단단하게 쥐고 부서지기 쉬운 과자봉지는 봉지가 터지지 않도록 스스로 힘을 조절해 집는다. 집은 제품은 내장된 스캐너를 이용해 바코드를 자동으로 읽어 가격을 계산한다. 손님이 없는 한가한 시간에는 알아서 빈 선반에 음료수를 채워