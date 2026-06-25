월드컵 북중미 메뉴 통했다…노브랜드버거 ‘타바스코 신메뉴’ 10만개 팔려

[리얼푸드=정대한 기자] 신세계푸드의 노브랜드 버거는 북중미 콘셉트로 선보인 신메뉴와 팝업스토어가 큰 인기를 끌고 있다고 25일 밝혔다.

노브랜드 버거에 따르면 글로벌 소스 브랜드 타바스코와 협업해 지난 12일 출시한 북중미 콘셉트 신메뉴 ‘아보카도 타코’와 ‘스모크 바비큐’ 2종은 출시 2주 만에 누적 판매량이 10만개를 돌파했다.

신메뉴 2종은 하루 평균 7000개씩 판매됐다. 대한민국 축구대표팀의 월드컵 경기가 열리는 날에는 판매량이 평소 대비 35% 많았다.

신메뉴 출시를 기념해 노브랜드 버거 성수랩점에서 운영 중인 팝업스토어도 붐비고 있다. 일평균 400여 명의 고객이 방문하고 있다.

신메뉴 취식 후기와 체험 프로그램 관련 콘텐츠도 SNS(사회관계망서비스)에 잇달아 게시되고 있다. 이에 노브랜드 버거는 당초 이달 30일까지 운영 예정이었던 팝업스토어를 다음 달 12일까지 연장 운영할 계획이다.

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