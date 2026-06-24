여름엔 망고 빙수…설빙, 하루 최대 2만개 판매

[리얼푸드=육성연 기자] 디저트 카페 설빙은 ‘망고’ 활용 빙수가 올여름 판매 성장세를 기록하고 있다고 24일 전했다.
설빙에 따르면 지난 5월 한 달간 망고 활용 빙수 메뉴 판매량은 33만 개를 돌파, 전년 동기 대비 24% 증가했다. 특히 가장 많이 판매된 날에는 전국 매장에서 하루 약 2만 개가 팔렸다. 영업시간 기준 약 2초에 한 개씩 판매되는 기록을 세웠다.
성장세의 중심에는 중화권 디저트 ‘양쯔깐루(楊枝甘露)’를 빙수로 재해석한 ‘자.망.코.설빙’이 있다. 양쯔깐루는 망고와 자몽(포멜로), 코코넛 밀크, 사고펄 등을 활용한 홍콩·광둥 지역의 대표 디저트다. 해외 디저트를 경험하려는 수요와 맞물리며, 빠르게 인기 메뉴로 자리 잡았다.
망고 빙수 라인업의 대표 메뉴인 애플망고치즈빙수는 달콤한 애플망고에 진한 큐브 치즈케이크를 더한 메뉴다.
설빙 관계자는 “망고를 활용한 빙수 메뉴가 꾸준한 사랑을 받는 가운데, 자.망.코.설빙 역시 새로운 디저트 경험을 찾는 소비자들로부터 좋은 반응을 얻고 있다”고 말했다.
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June 24. 2026
AI(인공지능) 로봇 전문업체 갈봇 (Galbot)이 홍콩 홍함 해안가 산책로에 홍콩 최초로 ‘24시간 로봇 무인 편의점’을 열었다. 한국농수산식품유통공사(aT)의 농식품수출정보(KATI)에 따르면 홍콩투자공사(HKIC)의 투자를 받은이 편의점은 약 9제곱미터 정도의 매장이다. 홍콩 최초로 로봇이 혼자서 손님을 맞이한다. 매장 안에서 일하는 휴머노이드 로봇 직원은 키 173cm로 ‘샤오가이 (Xiao Gai)’라고 불린다. 손님이 매장 앞 스크린이나 스마트폰 앱으로 과자와 음료수를 주문하면, 샤오가기의 AI 대형 모델 (Astrabrain)이 작동된다. 이후 로봇 머리에 달린 카메라와 센서가 주문된 물건의 위치를 찾아낸다. 로봇 팔을 이용해 딱딱한 캔 음료는 단단하게 쥐고 부서지기 쉬운 과자봉지는 봉지가 터지지 않도록 스스로 힘을 조절해 집는다. 집은 제품은 내장된 스캐너를 이용해 바코드를 자동으로 읽어 가격을 계산한다. 손님이 없는 한가한 시간에는 알아서 빈 선반에 음료수를 채워