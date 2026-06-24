여름엔 망고 빙수…설빙, 하루 최대 2만개 판매

[리얼푸드=육성연 기자] 디저트 카페 설빙은 ‘망고’ 활용 빙수가 올여름 판매 성장세를 기록하고 있다고 24일 전했다.

설빙에 따르면 지난 5월 한 달간 망고 활용 빙수 메뉴 판매량은 33만 개를 돌파, 전년 동기 대비 24% 증가했다. 특히 가장 많이 판매된 날에는 전국 매장에서 하루 약 2만 개가 팔렸다. 영업시간 기준 약 2초에 한 개씩 판매되는 기록을 세웠다.

성장세의 중심에는 중화권 디저트 ‘양쯔깐루(楊枝甘露)’를 빙수로 재해석한 ‘자.망.코.설빙’이 있다. 양쯔깐루는 망고와 자몽(포멜로), 코코넛 밀크, 사고펄 등을 활용한 홍콩·광둥 지역의 대표 디저트다. 해외 디저트를 경험하려는 수요와 맞물리며, 빠르게 인기 메뉴로 자리 잡았다.

망고 빙수 라인업의 대표 메뉴인 애플망고치즈빙수는 달콤한 애플망고에 진한 큐브 치즈케이크를 더한 메뉴다.

설빙 관계자는 “망고를 활용한 빙수 메뉴가 꾸준한 사랑을 받는 가운데, 자.망.코.설빙 역시 새로운 디저트 경험을 찾는 소비자들로부터 좋은 반응을 얻고 있다”고 말했다.

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