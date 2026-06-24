미식 식탁에 놓인 산펠레그리노…‘산펠레그리노 컬처 테이블’ 개최

[리얼푸드=육성연 기자] 산펠레그리노가 지난 21일 브랜드 초청 행사 ‘산펠레그리노 컬처 테이블(S.Pellegrino Culture Table)’을 개최했다.

이번 행사는 산펠레그리노의 글로벌 브랜드 캠페인 ‘디너 다이얼로그(Dinner Dialogues)’를 한국 시장에 맞게 선보인 첫 행사다. 식탁 위 대화를 통해 사람과 사람을 연결하는 브랜드 철학을 국내 크리에이터와 셰프 커뮤니티에 소개하기 위해 마련됐다.

행사에는 디너 다이얼로그 특별 에디션 산펠레그리노 보틀이 활용됐다. 1부는 산펠레그리노 브랜드와 디너 다이얼로그 캠페인을 소개하고, 크리에이터들이 미식과 라이프스타일에 대한 다양한 관점을 공유했다. 이탈리아 출신 셰프이자 방송인 파브리치오 페라리(Fabrizio Ferrari) 셰프와 오준탁 셰프가 함께 ‘한식과 이탈리아 미식의 만남’을 콘셉트로 4-핸즈 콜라보레이션 런치 코스를 선보였다.

2부는 국내 미식 업계를 이끄는 셰프들과 차세대 젊은 셰프들을 초청한 프라이빗 네트워킹 프로그램으로 운영됐다.

산펠레그리노 관계자는 “산펠레그리노는 앞으로도 사람과 사람을 연결하고 미식 문화의 가치를 확산하는 프로그램을 선보일 계획”이라고 말했다.

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