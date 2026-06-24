미식 식탁에 놓인 산펠레그리노…‘산펠레그리노 컬처 테이블’ 개최

[리얼푸드=육성연 기자] 산펠레그리노가 지난 21일 브랜드 초청 행사 ‘산펠레그리노 컬처 테이블(S.Pellegrino Culture Table)’을 개최했다.
이번 행사는 산펠레그리노의 글로벌 브랜드 캠페인 ‘디너 다이얼로그(Dinner Dialogues)’를 한국 시장에 맞게 선보인 첫 행사다. 식탁 위 대화를 통해 사람과 사람을 연결하는 브랜드 철학을 국내 크리에이터와 셰프 커뮤니티에 소개하기 위해 마련됐다.
행사에는 디너 다이얼로그 특별 에디션 산펠레그리노 보틀이 활용됐다. 1부는 산펠레그리노 브랜드와 디너 다이얼로그 캠페인을 소개하고, 크리에이터들이 미식과 라이프스타일에 대한 다양한 관점을 공유했다. 이탈리아 출신 셰프이자 방송인 파브리치오 페라리(Fabrizio Ferrari) 셰프와 오준탁 셰프가 함께 ‘한식과 이탈리아 미식의 만남’을 콘셉트로 4-핸즈 콜라보레이션 런치 코스를 선보였다.
2부는 국내 미식 업계를 이끄는 셰프들과 차세대 젊은 셰프들을 초청한 프라이빗 네트워킹 프로그램으로 운영됐다.
산펠레그리노 관계자는 “산펠레그리노는 앞으로도 사람과 사람을 연결하고 미식 문화의 가치를 확산하는 프로그램을 선보일 계획”이라고 말했다.
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June 24. 2026
AI(인공지능) 로봇 전문업체 갈봇 (Galbot)이 홍콩 홍함 해안가 산책로에 홍콩 최초로 ‘24시간 로봇 무인 편의점’을 열었다. 한국농수산식품유통공사(aT)의 농식품수출정보(KATI)에 따르면 홍콩투자공사(HKIC)의 투자를 받은이 편의점은 약 9제곱미터 정도의 매장이다. 홍콩 최초로 로봇이 혼자서 손님을 맞이한다. 매장 안에서 일하는 휴머노이드 로봇 직원은 키 173cm로 ‘샤오가이 (Xiao Gai)’라고 불린다. 손님이 매장 앞 스크린이나 스마트폰 앱으로 과자와 음료수를 주문하면, 샤오가기의 AI 대형 모델 (Astrabrain)이 작동된다. 이후 로봇 머리에 달린 카메라와 센서가 주문된 물건의 위치를 찾아낸다. 로봇 팔을 이용해 딱딱한 캔 음료는 단단하게 쥐고 부서지기 쉬운 과자봉지는 봉지가 터지지 않도록 스스로 힘을 조절해 집는다. 집은 제품은 내장된 스캐너를 이용해 바코드를 자동으로 읽어 가격을 계산한다. 손님이 없는 한가한 시간에는 알아서 빈 선반에 음료수를 채워