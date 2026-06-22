데이트 전, 카카오톡에서 메뉴 할인…아웃백 ‘쟁쟁한 특가’ 이벤트

[리얼푸드=육성연 기자] 다이닝브랜즈그룹의 아웃백 스테이크하우스는 카카오톡에서 특가 이벤트를 진행한다고 22일 전했다. 22일부터 오는 28일까지 카카오톡 선물하기 채널에서 프리미엄 다이닝 메뉴를 최대 25% 할인한다.
이벤트의 메인 메뉴는 ‘블랙라벨 씨즐링 에디션’이다. 230도 고온으로 달궈진 핫 플레이트 위에 채끝등심 스테이크를 제공한다. 샐러드부터 메인, 디저트까지 이어지는 세미 코스 형태다. 정상가에서 15% 할인된 14만1000원에 구매할 수 있다.
커플 세트 메뉴도 있다. ‘베이비 백 립 커플 세트’는 베이비 백 립과 투움바 파스타, 에이드 2잔으로 구성된다. 정상가에서 24.7% 할인된 6만7900원에 선보인다.
‘투움바 커플 세트’는 투움바 파스타와 치킨 텐더 샐러드, 에이드 2잔으로 구성된다. 정상가에서 24.2% 할인된 4만7900원에 만나볼 수 있다.
카카오톡 선물하기에서 구매한 상품권은 전국 아웃백 매장에서 사용할 수 있다. 아웃백 관계자는 “아웃백의 프리미엄 메뉴를 더욱 합리적인 가격으로 즐길 수 있도록 마련한 기회”라고 소개했다.
gorgeous@heraldcorp.com
Most Read Stories
REAL FOODSPREMIUM
MARKET TRENDS
June 22. 2026
신상품 경쟁이 치열해진 일본 간식 시장에서 차별화의 축은 ‘맛’에서 ‘경험’으로 이동하고 있다. 코트라(KOTRA)에 따르면 덴츠PR컨설팅의 Z세대 대상 조사 결과, 브랜드나 상품, 서비스에 대해 공감과 친근함을 느끼는 이유 중 ‘디자인이나 세계관이 나와 잘 맞을 때’가 큰 비중을 차지했다. 제품을 자신의 취향과 개성을 드러내는 콘텐츠로 인식하는 경향이 강해지는 추세다. 대표 사례로 롯데의 초콜릿 과자 ‘파이노미’를 들 수 있다. 패키지 내 다람쥐 캐릭터에 각각 이름과 역할을 부여했다. 14개 캐릭터가 공존하는 ‘오시노모리’라는 세계관도 새롭게 구축했다. 이는 일본의 ‘오시카츠(자신이 좋아하는 것을 골라 응원하는 활동)’ 문화에 부합한 설계다. 또 패키지 내부에 만화를 삽입하거나 캐릭터 관련 굿즈, 애니메이션 등 추가 콘텐츠를 확대했다. 유라쿠제과의 ‘밀크마니아’는 특정 소재를 중심에 두고 제품 이미지를 구축했다. 신제품을 기획하면서 ‘우유’를 주요 콘셉트로 정했다. ‘밀크마니아’라