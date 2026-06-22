데이트 전, 카카오톡에서 메뉴 할인…아웃백 ‘쟁쟁한 특가’ 이벤트

[리얼푸드=육성연 기자] 다이닝브랜즈그룹의 아웃백 스테이크하우스는 카카오톡에서 특가 이벤트를 진행한다고 22일 전했다. 22일부터 오는 28일까지 카카오톡 선물하기 채널에서 프리미엄 다이닝 메뉴를 최대 25% 할인한다.

이벤트의 메인 메뉴는 ‘블랙라벨 씨즐링 에디션’이다. 230도 고온으로 달궈진 핫 플레이트 위에 채끝등심 스테이크를 제공한다. 샐러드부터 메인, 디저트까지 이어지는 세미 코스 형태다. 정상가에서 15% 할인된 14만1000원에 구매할 수 있다.

커플 세트 메뉴도 있다. ‘베이비 백 립 커플 세트’는 베이비 백 립과 투움바 파스타, 에이드 2잔으로 구성된다. 정상가에서 24.7% 할인된 6만7900원에 선보인다.

‘투움바 커플 세트’는 투움바 파스타와 치킨 텐더 샐러드, 에이드 2잔으로 구성된다. 정상가에서 24.2% 할인된 4만7900원에 만나볼 수 있다.

카카오톡 선물하기에서 구매한 상품권은 전국 아웃백 매장에서 사용할 수 있다. 아웃백 관계자는 “아웃백의 프리미엄 메뉴를 더욱 합리적인 가격으로 즐길 수 있도록 마련한 기회”라고 소개했다.

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