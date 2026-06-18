당근이세요?…파리바게뜨, 당근과 손잡았다

[리얼푸드=육성연 기자] 파리바게뜨가 지역 생활 커뮤니티 ‘당근’과 협업한 ‘당근이세요?’ 케이크를 출시한다고 18일 전했다.
‘당근이세요?’ 케이크는 당근 이용자들에게 익숙한 인사말인 ‘당근이세요?’에서 착안했다. 호두와 각종 씨앗을 넣은 당근 케이크 시트에 부드러운 크림치즈를 더했다. 조각 케이크 형태로 판매한다. 파리바게뜨 매장 및 당근·해피오더·파바앱을 통해 구매할 수 있다.
이번 협업을 기념한 ‘깎았당’ 프로모션도 진행된다. 오는 19일부터 30일까지 당근 앱에서 ‘당근이세요?’ 케이크를 포함해 1만5000원 이상 포장 주문하면, 선착순 1만 명에게 7000원 전 제품 할인 혜택을 제공한다. 선착순 마감 이후에는 3000원 할인받을 수 있다.
또 오는 20일부터 30일까지 당근 앱 이용자에게 추첨을 통해 ‘당근이세요?’ 케이크 교환권을 증정하는 ‘당근 나눔’ 프로모션도 진행한다.
파리바게뜨 관계자는 “일상에서 고객과 가까이 소통해 온 파리바게뜨와 당근이 만나 색다른 브랜드 경험을 제공하고자 한다”고 말했다.
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June 17. 2026
홍콩 사람들이 중국 선전 마트로 건너가고 있다. 가성비(가격 대비 성능)와 서비스가 좋은 ‘북향 소비’가 새로운 트렌드로 떠올랐다. 한국농수산식품유통공사(aT)의 농식품수출정보(KATI)에 따르면 최근 홍콩 소비자들은 선전의 창고형 마트에서 대용량 생필품을 구매하고, 저렴하고 서비스가 좋은 식당을 방문하고 있다. 홍콩 통계청에 따르면 작년에는 약 2억7300만 사람들이 선전을 통과했다. 역대 최고 수치다. 홍콩 주민들이 선전 등 중국 본토에서 지출하는 연간 총소비 금액은 약 840억 홍콩달러(약14조원)도다. 주 배경으로는 홍콩의 높은 월세와 인건비로 인한 높은 물가가 지목된다. 특히 주말마다 선전의 샘스클럽(Sam‘s Club)이나 코스트코(Costco) 매장을 방문해서 생활용품, 가공식품, 화장지 등을 대용량으로 저렴하게 구매하는 이들이 많다. 선전 마트에서 홍콩 시내 주요 포인트까지 바로 운행하는 크로스보더 셔틀버스 노선도 새로 등장했다. 외식산업에서도 변화를 보인다. 홍콩의