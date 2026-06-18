당근이세요?…파리바게뜨, 당근과 손잡았다

[리얼푸드=육성연 기자] 파리바게뜨가 지역 생활 커뮤니티 ‘당근’과 협업한 ‘당근이세요?’ 케이크를 출시한다고 18일 전했다.

‘당근이세요?’ 케이크는 당근 이용자들에게 익숙한 인사말인 ‘당근이세요?’에서 착안했다. 호두와 각종 씨앗을 넣은 당근 케이크 시트에 부드러운 크림치즈를 더했다. 조각 케이크 형태로 판매한다. 파리바게뜨 매장 및 당근·해피오더·파바앱을 통해 구매할 수 있다.

이번 협업을 기념한 ‘깎았당’ 프로모션도 진행된다. 오는 19일부터 30일까지 당근 앱에서 ‘당근이세요?’ 케이크를 포함해 1만5000원 이상 포장 주문하면, 선착순 1만 명에게 7000원 전 제품 할인 혜택을 제공한다. 선착순 마감 이후에는 3000원 할인받을 수 있다.

또 오는 20일부터 30일까지 당근 앱 이용자에게 추첨을 통해 ‘당근이세요?’ 케이크 교환권을 증정하는 ‘당근 나눔’ 프로모션도 진행한다.

파리바게뜨 관계자는 “일상에서 고객과 가까이 소통해 온 파리바게뜨와 당근이 만나 색다른 브랜드 경험을 제공하고자 한다”고 말했다.

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