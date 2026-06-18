국회 앞에서 빵굽는 냄새가…‘빵긋 웃는 민생-국회 빵 굽는 날’ 페스티벌

[리얼푸드=육성연 기자] 사단법인 대한제과협회가 18일 국회의사당 소통관 앞 광장에서 ‘빵긋 웃는 민생-국회 빵 굽는 날(K-베이커리 페스티벌)’을 개최한다고 밝혔다. 오전 11시부터 오후 3시까지 열린다.

이번 행사는 전국소상공인위원회와 국회소상공인민생포럼이 주최하고 사단법인 대한제과협회가 주관한다. 중소벤처기업부, 농림축산식품부, 전국카페사장협동조합이 후원한다.

행사는 지역 제과점의 우수한 제품을 소개하고, 국내 제과·제빵 소상공인의 판로 확대와 K-베이커리 산업 활성화를 지원하기 위해 마련됐다. 행사장에는 전국 각지의 제과점이 참여하는 ‘K-베이커리 판매 팝업’과 다양한 이벤트 부스가 운영된다. 방문객들은 각 제과점이 준비한 빵과 제과 제품을 직접 시식하고 구매할 수 있다. 참가 업체는 총 13곳이다.

현장 이벤트도 진행된다. 이벤트 참여자에게는 가루쌀 관련 굿즈 또는 가루쌀 프리믹스로 만든 ‘국회빵’을 증정한다. 국회빵은 국회의사당 로고를 빵 표면에 표기한 제품이다.

오전 11시에 열리는 개회식에는 더불어민주당 정청래 당대표와 한병도 원내대표, 서영교 의원, 오세희 의원을 비롯해 대한제과협회 우원석 회장과 박동석 수석부회장, 전국카페사장협동조합 고장수 이사장 등이 참석할 예정이다.

우원석 대한제과협회장은 “전국의 제과점이 정성껏 만든 빵을 소개하고, 제과·제빵 소상공인의 가치와 경쟁력을 알릴 수 있는 뜻깊은 자리”라고 말했다.

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