7000평 냉장고에 딸기가…에스피아그리, AI·로봇 기반 공급망 연다

[리얼푸드=육성연 기자] 농업 혁신 기업 에스피아그리(SP AGRI)가 지난 11일 충남 서산 첨단 하이테크팜에서 ‘여름·가을 딸기 출하식’을 개최하며 연중 딸기 공급 시대의 본격 개막을 선언했다.
에스피아그리에 따르면 AI·로봇 기반으로 운영되는 7000평 규모의 ‘아그리팹(Agri-Fab)’은 냉방·LED 광원 기반 딸기 스마트팜 중 세계 최대 규모다. 외부 기후와 완전히 차단된 환경에서 사계절 내내 프리미엄 딸기를 생산한다.
딸기는 저온작물 특성상 5월부터 10월까지 고품질 생식용 공급이 사실상 불가능하다. 국내 딸기 시장이 매년 반복해 온 ‘여름 공백’이다. 에스피아그리는 냉난방·온습도 통합 공조 시스템과 AI 환경제어, 로봇 자동화, LED 보광, 최대 5~6단 재배 시스템을 결합했다. 날씨와 계절에 구애받지 않는 연중 생산 체계를 구축했다.
에스피아그리는 현재 서산에서 7000평 규모 하이테크팜을 운영 중이다. 이미 3만5000평의 부지를 확보한 상태다. 수년 내 총 10만 평 규모의 세계 최대 첨단 아그리텍(Agri-Tech) 단지로 확장한다는 계획이다.
박대성 에스피아그리 대표는 “AI와 로봇이 운영하는 아그리팹으로 계절과 기후의 한계를 넘어, 대한민국에서 세계와 어깨를 나란히 하는 글로벌 청과 기업을 만들어내겠다”고 밝혔다.
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June 15. 2026
프랑스 아이스크림 시장이 최고 매출 기록 경신하며 성장 중이라고 코트라(KOTRA)가 전했다. 미니 사이즈와 유기농, 건강한 맛 등의 새로운 제품이 시장 동력이다. 프랑스 아이스크림협회(AEG)는 2026년 4월 보고서에서, 과거에는 여름철 매출 비중이 압도적이었으나, 현재는 연간 매출의 약 60% 정도만을 차지한다고 밝혔다. 확대되는 제품의 라인업과 혁신성도 인기의 비결로 꼽힌다. AEG에 따르면, 2025년 한 해만 프랑스 아이스크림 시장에는 60가지 이상의 새로운 제품이 출시됐다. 이를테면, 추로스나 도넛의 얼린 형태의 아이스크림이 등장했다. 피스타치오와 땅콩버터가 트렌디한 맛으로 등장하며 시장을 주도했다. 카테고리별 시장 규모를 살펴보면, 프랑스인들은 대체로 거리에서 판매하는 스쿱형 등의 아이스크림보다 벌크형 아이스크림을 구매해 가정에서 소비한다. 프랑스 아이스크림 시장은 매년 출시되는 신제품을 바탕으로 혁신을 거듭하고 있다. 페레로 프랑스는 2021년 페레로 로쉐(Ferre