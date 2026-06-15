티젠, 미국 진출한 CJ올리브영과 손잡았다

[리얼푸드=육성연 기자] 음료 기업 티젠(TEAZEN)이 CJ올리브영과 손잡고 미국 시장 진출에 박차를 가한다.

15일 티젠에 따르면 티젠은 올리브영의 미국 캘리포니아주 패서디나시점에 이어, 이달 문을 여는 로스앤젤레스(LA) 상업지구 센추리시티점에도 입점한다.

콤부차 시리즈 14종과 애사비 3종, 애사비 젤리까지 전 품목을 선보인다. 올리브영 입점을 기념해 5가지 콤부차 맛을 한 번에 맛볼 수 있는 버라이어티팩 2종을 할인한다. 이번 입점을 통해 티젠은 콤부차와 애사비를 앞세워 현지 여성 소비자들을 공략할 계획이다.

티젠 관계자는 “미국은 글로벌 건강음료 시장을 이끄는 핵심 지역 중 하나로, 이번 CJ올리브영 입점은 북미 시장 공략의 중요한 전환점이 될 것”이라고 말했다.

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