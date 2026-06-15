티젠, 미국 진출한 CJ올리브영과 손잡았다

[리얼푸드=육성연 기자] 음료 기업 티젠(TEAZEN)이 CJ올리브영과 손잡고 미국 시장 진출에 박차를 가한다.
15일 티젠에 따르면 티젠은 올리브영의 미국 캘리포니아주 패서디나시점에 이어, 이달 문을 여는 로스앤젤레스(LA) 상업지구 센추리시티점에도 입점한다.
콤부차 시리즈 14종과 애사비 3종, 애사비 젤리까지 전 품목을 선보인다. 올리브영 입점을 기념해 5가지 콤부차 맛을 한 번에 맛볼 수 있는 버라이어티팩 2종을 할인한다. 이번 입점을 통해 티젠은 콤부차와 애사비를 앞세워 현지 여성 소비자들을 공략할 계획이다.
티젠 관계자는 “미국은 글로벌 건강음료 시장을 이끄는 핵심 지역 중 하나로, 이번 CJ올리브영 입점은 북미 시장 공략의 중요한 전환점이 될 것”이라고 말했다.
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June 15. 2026
프랑스 아이스크림 시장이 최고 매출 기록 경신하며 성장 중이라고 코트라(KOTRA)가 전했다. 미니 사이즈와 유기농, 건강한 맛 등의 새로운 제품이 시장 동력이다. 프랑스 아이스크림협회(AEG)는 2026년 4월 보고서에서, 과거에는 여름철 매출 비중이 압도적이었으나, 현재는 연간 매출의 약 60% 정도만을 차지한다고 밝혔다. 확대되는 제품의 라인업과 혁신성도 인기의 비결로 꼽힌다. AEG에 따르면, 2025년 한 해만 프랑스 아이스크림 시장에는 60가지 이상의 새로운 제품이 출시됐다. 이를테면, 추로스나 도넛의 얼린 형태의 아이스크림이 등장했다. 피스타치오와 땅콩버터가 트렌디한 맛으로 등장하며 시장을 주도했다. 카테고리별 시장 규모를 살펴보면, 프랑스인들은 대체로 거리에서 판매하는 스쿱형 등의 아이스크림보다 벌크형 아이스크림을 구매해 가정에서 소비한다. 프랑스 아이스크림 시장은 매년 출시되는 신제품을 바탕으로 혁신을 거듭하고 있다. 페레로 프랑스는 2021년 페레로 로쉐(Ferre