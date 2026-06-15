단백질도 ‘맛있게 마신다’…일동후디스, ‘하이뮨 액티브 프로틴 쉐이크’

[리얼푸드=육성연 기자] 일동후디스가 ‘하이뮨 액티브 프로틴 쉐이크’ 3종을 출시했다고 밝혔다. 고단백·저당, 트랜스지방 제로로 설계된 식사 대용 단백질 쉐이크다. ‘너티초코·딸기요거트·제주말차’ 3가지 맛으로 구성됐다.

한 팩당 동·식물성 단백질 22g과 20g을 섭취할 수 있다. 제주말차는 우유 등 동물성 단백질 섭취가 어려운 소비자를 위해 파바빈 단백 등 100% 식물성 단백질 18g으로 설계했다.

1회 섭취량 당류는 1 g이다. 여기에 일동후디스의 독자적인 원료인 ‘하이뮨 프로틴 볼’ 등으로 씹는 맛을 살렸다.

너티초코는 스위스 초콜릿 파우더와 프랑스 발로나 초코볼을 넣었다. 딸기요거트는 독일산 그릭요거트 베이스에 국산 딸기로 만든 딸기 과즙을 더했다. 제주말차는 양질의 제주산 1번 말차를 사용했다.

하이뮨 액티브 프로틴 쉐이크는 1회분씩 개별 포장했다. 파우치와 PE병 2가지로 출시됐다. 파우치에는 취향별 추천 물 높이가 표시되어 있고, PE병 제품에는 전용 스푼이 내장되어 있다.

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