단백질도 ‘맛있게 마신다’…일동후디스, ‘하이뮨 액티브 프로틴 쉐이크’

[리얼푸드=육성연 기자] 일동후디스가 ‘하이뮨 액티브 프로틴 쉐이크’ 3종을 출시했다고 밝혔다. 고단백·저당, 트랜스지방 제로로 설계된 식사 대용 단백질 쉐이크다. ‘너티초코·딸기요거트·제주말차’ 3가지 맛으로 구성됐다.
한 팩당 동·식물성 단백질 22g과 20g을 섭취할 수 있다. 제주말차는 우유 등 동물성 단백질 섭취가 어려운 소비자를 위해 파바빈 단백 등 100% 식물성 단백질 18g으로 설계했다.
1회 섭취량 당류는 1 g이다. 여기에 일동후디스의 독자적인 원료인 ‘하이뮨 프로틴 볼’ 등으로 씹는 맛을 살렸다.
너티초코는 스위스 초콜릿 파우더와 프랑스 발로나 초코볼을 넣었다. 딸기요거트는 독일산 그릭요거트 베이스에 국산 딸기로 만든 딸기 과즙을 더했다. 제주말차는 양질의 제주산 1번 말차를 사용했다.
하이뮨 액티브 프로틴 쉐이크는 1회분씩 개별 포장했다. 파우치와 PE병 2가지로 출시됐다. 파우치에는 취향별 추천 물 높이가 표시되어 있고, PE병 제품에는 전용 스푼이 내장되어 있다.
gorgeous@heraldcorp.com
Most Read Stories
REAL FOODSPREMIUM
MARKET TRENDS
June 15. 2026
프랑스 아이스크림 시장이 최고 매출 기록 경신하며 성장 중이라고 코트라(KOTRA)가 전했다. 미니 사이즈와 유기농, 건강한 맛 등의 새로운 제품이 시장 동력이다. 프랑스 아이스크림협회(AEG)는 2026년 4월 보고서에서, 과거에는 여름철 매출 비중이 압도적이었으나, 현재는 연간 매출의 약 60% 정도만을 차지한다고 밝혔다. 확대되는 제품의 라인업과 혁신성도 인기의 비결로 꼽힌다. AEG에 따르면, 2025년 한 해만 프랑스 아이스크림 시장에는 60가지 이상의 새로운 제품이 출시됐다. 이를테면, 추로스나 도넛의 얼린 형태의 아이스크림이 등장했다. 피스타치오와 땅콩버터가 트렌디한 맛으로 등장하며 시장을 주도했다. 카테고리별 시장 규모를 살펴보면, 프랑스인들은 대체로 거리에서 판매하는 스쿱형 등의 아이스크림보다 벌크형 아이스크림을 구매해 가정에서 소비한다. 프랑스 아이스크림 시장은 매년 출시되는 신제품을 바탕으로 혁신을 거듭하고 있다. 페레로 프랑스는 2021년 페레로 로쉐(Ferre