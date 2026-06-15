생 파인애플·멜론 올렸다…투썸플레이스 ‘파인생’·‘멜론생’

[리얼푸드=육성연 기자] 디저트 카페 투썸플레이스는 올여름 생 파인애플과 생 멜론을 올린 ‘파인생’과 ‘멜론생’을 출시한다고 15일 전했다. 지난해 350만 개 판매량을 기록한 ‘과일생(과일 생크림 케이크)’의 여름 확장판이다.
신제품은 과일의 산미와 당도를 고려해 개발한 투썸플레이스의 생크림 레시피를 적용했다. ‘파인생’은 국내 디저트 시장에서 흔히 볼 수 없는 파인애플을 주재료로 활용했다. 생 파인애플을 올리고, 코코넛 생크림과 파인애플 콤포트를 층층이 발랐다.
‘멜론생’은 부드러운 시트 위에 생 멜론을 올린 케이크다. 여기에 멜론 커스터드 생크림, 멜론 콤포트를 넣었다. 홀케이크와 피스 케이크 두 가지 형태로 출시한다.
투썸플레이스 관계자는 “과일생은 계절감을 담은 과일과 투썸만의 생크림 레시피를 담아내는 시그니처 디저트 플랫폼”이라며 “여름 한정으로 선보이는 ‘파인생’과 ‘멜론생’이 시원하고 산뜻한 즐거움을 전해줄 것”이라고 기대했다.
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June 15. 2026
프랑스 아이스크림 시장이 최고 매출 기록 경신하며 성장 중이라고 코트라(KOTRA)가 전했다. 미니 사이즈와 유기농, 건강한 맛 등의 새로운 제품이 시장 동력이다. 프랑스 아이스크림협회(AEG)는 2026년 4월 보고서에서, 과거에는 여름철 매출 비중이 압도적이었으나, 현재는 연간 매출의 약 60% 정도만을 차지한다고 밝혔다. 확대되는 제품의 라인업과 혁신성도 인기의 비결로 꼽힌다. AEG에 따르면, 2025년 한 해만 프랑스 아이스크림 시장에는 60가지 이상의 새로운 제품이 출시됐다. 이를테면, 추로스나 도넛의 얼린 형태의 아이스크림이 등장했다. 피스타치오와 땅콩버터가 트렌디한 맛으로 등장하며 시장을 주도했다. 카테고리별 시장 규모를 살펴보면, 프랑스인들은 대체로 거리에서 판매하는 스쿱형 등의 아이스크림보다 벌크형 아이스크림을 구매해 가정에서 소비한다. 프랑스 아이스크림 시장은 매년 출시되는 신제품을 바탕으로 혁신을 거듭하고 있다. 페레로 프랑스는 2021년 페레로 로쉐(Ferre