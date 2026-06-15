생 파인애플·멜론 올렸다…투썸플레이스 ‘파인생’·‘멜론생’

[리얼푸드=육성연 기자] 디저트 카페 투썸플레이스는 올여름 생 파인애플과 생 멜론을 올린 ‘파인생’과 ‘멜론생’을 출시한다고 15일 전했다. 지난해 350만 개 판매량을 기록한 ‘과일생(과일 생크림 케이크)’의 여름 확장판이다.

신제품은 과일의 산미와 당도를 고려해 개발한 투썸플레이스의 생크림 레시피를 적용했다. ‘파인생’은 국내 디저트 시장에서 흔히 볼 수 없는 파인애플을 주재료로 활용했다. 생 파인애플을 올리고, 코코넛 생크림과 파인애플 콤포트를 층층이 발랐다.

‘멜론생’은 부드러운 시트 위에 생 멜론을 올린 케이크다. 여기에 멜론 커스터드 생크림, 멜론 콤포트를 넣었다. 홀케이크와 피스 케이크 두 가지 형태로 출시한다.

투썸플레이스 관계자는 “과일생은 계절감을 담은 과일과 투썸만의 생크림 레시피를 담아내는 시그니처 디저트 플랫폼”이라며 “여름 한정으로 선보이는 ‘파인생’과 ‘멜론생’이 시원하고 산뜻한 즐거움을 전해줄 것”이라고 기대했다.

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