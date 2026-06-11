선진, ‘2026 국제식음료품평회’ 신선육 3스타 수상…“국내 최초”

[리얼푸드=육성연 기자] 축산식품전문기업 선진은 한돈 브랜드 ‘선진포크한돈’의 목심(목살)이 ‘2026 국제식음료품평회(ITI)’에서 우수 미각상(Superior Taste Award) 최고 등급 3스타를 수상했다고 밝혔다. 국내 신선육 부문에서 3스타를 획득한 것은 이번 선진이 처음이다.
국제식음료품평회는 벨기에 브뤼셀에 본부를 둔 국제식음료 평가기관 ITI가 주관하는 글로벌 미각 평가다. 유럽을 중심으로 한 세계적인 셰프와 소믈리에 등 미식 전문가들이 제품 정보를 공개하지 않는 블라인드 방식으로 심사한다.
이번 평가에서 선진포크한돈 목심(목살)은 2024년부터 3년 연속 ITI 수상을 이어왔다. 올해는 최고 등급인 3스타를 획득했다.
선진포크한돈은 선진이 직접 종돈부터 사료, 사양관리, 식육 유통까지 이어지는 축산식품 밸류체인을 기반으로 원육 품질을 관리하고 있다. 또한 성장 단계별 맞춤 영양 공급과 엄격한 품질관리 체계를 통해 맛과 신선도를 높이고 있다.
선진 이경호 식육유통BU(Business Unit)장은 “이번 수상은 선진포크한돈의 맛과 품질이 국내를 넘어 글로벌 미식 전문가들에게도 인정받았다는 점에서 의미가 크다”며 “앞으로도 선진은 축산식품전문기업으로서 소비자와 외식 고객 모두가 신뢰할 수 있는 고품질 한돈을 선보이기 위해 노력하겠다”고 말했다.
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June 10. 2026
필리핀의 우베(ube)가 글로벌 식재료로 부상하고 있다고 코트라(KOTRA)가 전했다. 우베는 필리핀을 대표하는 자색 참마로다. 현지인에게 할라야, 할로할로, 아이스크림 등으로 익숙한 원료다. 최근 글로벌 카페·디저트 시장에서도 수요가 확대되고 있다. 향후 원료 조달 안정성이 시장 성장의 핵심 변수로 부상할 가능성이 크다. 공급 측면에서는 계절성과 산지 편중이 주요 변수다. 우베가 글로벌 디저트 원료로 주목받고 있음에도, 현재 공급 구조는 아직 연중 균일 공급 체계로 완전히 전환되지 않았다. 필리핀 지식재산청에 따르면 보홀의 우비 킨암파이는 통상 연 1회 심는다. 보통 5월에 심어 수확까지 6~8개월이 소요된다. 향후 우베 시장의 관건은 수요 확대보다 공급망의 정교화에 놓일 가능성이 크다. 글로벌 브랜드와 식품 제조사가 요구하는 균일한 색상·향미·규격을 안정적으로 맞추는 데 한계가 있다. 우베 산업은 신선 원물 중심의 단순 수출보다 파우더, 퓨레, 필링, 아이스크림 베이스 등 가공원