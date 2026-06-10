LAFC 리유저블백이 100원?…파리바게뜨, 온라인 프로모션 연다

[리얼푸드=육성연 기자] 파리바게뜨가 미국 메이저리그사커(MLS) 구단 LAFC(Los Angeles Football Club)와 협업한 한정판 굿즈 ‘LAFC 리유저블백’ 온라인 프로모션을 진행한다고 10일 전했다.

이번 프로모션은 오는 21일까지 파바앱·해피오더·카카오톡 예약하기·카카오톡 선물하기 등 온라인 채널에서 열린다. 해당 채널에서 LAFC 협업 제품인 ‘LA올레 케이크(2만9900원)’를 사면 LAFC 리유저블백을 100원에 구매할 수 있다.

파바앱·해피오더·카카오톡 예약하기는 11일 오전 9시 30분부터, 카카오톡 선물하기는 오전 10시부터 예약이다. 오는 25일부터 27일까지 지정 매장에서 예약한 제품을 받을 수 있다.

‘LAFC 리유저블백’은 구단 로고와 선수 이미지를 담은 디자인에 넉넉한 수납공간을 갖췄다.

파리바게뜨 관계자는 “LAFC와의 파트너십을 기념해 팬들을 위한 한정판 굿즈를 준비했다”며 “앞으로도 다양한 스포츠 마케팅 활동을 선보일 계획”이라고 말했다.

gorgeous@heraldcorp.com