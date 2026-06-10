LAFC 리유저블백이 100원?…파리바게뜨, 온라인 프로모션 연다

[리얼푸드=육성연 기자] 파리바게뜨가 미국 메이저리그사커(MLS) 구단 LAFC(Los Angeles Football Club)와 협업한 한정판 굿즈 ‘LAFC 리유저블백’ 온라인 프로모션을 진행한다고 10일 전했다.
이번 프로모션은 오는 21일까지 파바앱·해피오더·카카오톡 예약하기·카카오톡 선물하기 등 온라인 채널에서 열린다. 해당 채널에서 LAFC 협업 제품인 ‘LA올레 케이크(2만9900원)’를 사면 LAFC 리유저블백을 100원에 구매할 수 있다.
파바앱·해피오더·카카오톡 예약하기는 11일 오전 9시 30분부터, 카카오톡 선물하기는 오전 10시부터 예약이다. 오는 25일부터 27일까지 지정 매장에서 예약한 제품을 받을 수 있다.
‘LAFC 리유저블백’은 구단 로고와 선수 이미지를 담은 디자인에 넉넉한 수납공간을 갖췄다.
파리바게뜨 관계자는 “LAFC와의 파트너십을 기념해 팬들을 위한 한정판 굿즈를 준비했다”며 “앞으로도 다양한 스포츠 마케팅 활동을 선보일 계획”이라고 말했다.
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June 10. 2026
필리핀의 우베(ube)가 글로벌 식재료로 부상하고 있다고 코트라(KOTRA)가 전했다. 우베는 필리핀을 대표하는 자색 참마로다. 현지인에게 할라야, 할로할로, 아이스크림 등으로 익숙한 원료다. 최근 글로벌 카페·디저트 시장에서도 수요가 확대되고 있다. 향후 원료 조달 안정성이 시장 성장의 핵심 변수로 부상할 가능성이 크다. 공급 측면에서는 계절성과 산지 편중이 주요 변수다. 우베가 글로벌 디저트 원료로 주목받고 있음에도, 현재 공급 구조는 아직 연중 균일 공급 체계로 완전히 전환되지 않았다. 필리핀 지식재산청에 따르면 보홀의 우비 킨암파이는 통상 연 1회 심는다. 보통 5월에 심어 수확까지 6~8개월이 소요된다. 향후 우베 시장의 관건은 수요 확대보다 공급망의 정교화에 놓일 가능성이 크다. 글로벌 브랜드와 식품 제조사가 요구하는 균일한 색상·향미·규격을 안정적으로 맞추는 데 한계가 있다. 우베 산업은 신선 원물 중심의 단순 수출보다 파우더, 퓨레, 필링, 아이스크림 베이스 등 가공원