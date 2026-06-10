“한식 고기 메뉴 맛보세요”…미국육류수출협회 ‘서울푸드 2026’ 참가

[리얼푸드=육성연 기자] 미국육류수출협회가 고양 일산 킨텍스에서 개최되는 ‘서울푸드 2026(SEOUL FOOD 2026)’에 참가한다고 밝혔다. 지난 9일부터 오는 12일까지 열린다.

미국육류수출협회는 제1전시장 4홀에 홍보 부스를 마련한다. 미국산 소고기와 돼지고기의 부위별 제품을 비롯해 가공품과 간편식 등을 전시한다.

프라임(Prime) 등급 소고기도 선보인다. 프라임 등급은 미국 농무부(USDA) 소고기 등급 제도에서 최상위 품질 등급을 말한다. 프라임 등급 꽃갈빗살, 살치살, 본갈빗살부터 부챗살, 갈빗살, 안창살, 토시살 등 7종의 부위를 전시한다.

특히 올해는 시식 메뉴 전체를 한식으로 구성했다. ‘돼지국밥’과 ‘등심 유자소스 강정’, ‘소고기 육전과 라페’, ‘아롱사태 토마토찜’ 등이다.

박준일 미국육류수출협회 한국지사장은 “처음으로 시식 메뉴 전체를 한식으로 구성했다”며 “미국산 육류와 한식과의 조화로운 맛을 경험할 수 있을 것”이라고 말했다.

gorgeous@heraldcorp.com