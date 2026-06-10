“한식 고기 메뉴 맛보세요”…미국육류수출협회 ‘서울푸드 2026’ 참가

[리얼푸드=육성연 기자] 미국육류수출협회가 고양 일산 킨텍스에서 개최되는 ‘서울푸드 2026(SEOUL FOOD 2026)’에 참가한다고 밝혔다. 지난 9일부터 오는 12일까지 열린다.
미국육류수출협회는 제1전시장 4홀에 홍보 부스를 마련한다. 미국산 소고기와 돼지고기의 부위별 제품을 비롯해 가공품과 간편식 등을 전시한다.
프라임(Prime) 등급 소고기도 선보인다. 프라임 등급은 미국 농무부(USDA) 소고기 등급 제도에서 최상위 품질 등급을 말한다. 프라임 등급 꽃갈빗살, 살치살, 본갈빗살부터 부챗살, 갈빗살, 안창살, 토시살 등 7종의 부위를 전시한다.
특히 올해는 시식 메뉴 전체를 한식으로 구성했다. ‘돼지국밥’과 ‘등심 유자소스 강정’, ‘소고기 육전과 라페’, ‘아롱사태 토마토찜’ 등이다.
박준일 미국육류수출협회 한국지사장은 “처음으로 시식 메뉴 전체를 한식으로 구성했다”며 “미국산 육류와 한식과의 조화로운 맛을 경험할 수 있을 것”이라고 말했다.
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June 10. 2026
필리핀의 우베(ube)가 글로벌 식재료로 부상하고 있다고 코트라(KOTRA)가 전했다. 우베는 필리핀을 대표하는 자색 참마로다. 현지인에게 할라야, 할로할로, 아이스크림 등으로 익숙한 원료다. 최근 글로벌 카페·디저트 시장에서도 수요가 확대되고 있다. 향후 원료 조달 안정성이 시장 성장의 핵심 변수로 부상할 가능성이 크다. 공급 측면에서는 계절성과 산지 편중이 주요 변수다. 우베가 글로벌 디저트 원료로 주목받고 있음에도, 현재 공급 구조는 아직 연중 균일 공급 체계로 완전히 전환되지 않았다. 필리핀 지식재산청에 따르면 보홀의 우비 킨암파이는 통상 연 1회 심는다. 보통 5월에 심어 수확까지 6~8개월이 소요된다. 향후 우베 시장의 관건은 수요 확대보다 공급망의 정교화에 놓일 가능성이 크다. 글로벌 브랜드와 식품 제조사가 요구하는 균일한 색상·향미·규격을 안정적으로 맞추는 데 한계가 있다. 우베 산업은 신선 원물 중심의 단순 수출보다 파우더, 퓨레, 필링, 아이스크림 베이스 등 가공원