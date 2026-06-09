한국·폴란드 셰프가 만났다…폴란드 ‘MEAT MASTERS 2026’ 개최

[리얼푸드=육성연 기자] 폴란드 육류산업 생산자 및 고용주 연합(UPEMI)이 주관하는 ‘MEAT MASTERS KOREA 2026’ 한국 프로젝트가 지난 5일 서울에서 진행됐다.

이번 프로젝트는 한국 시장에서 폴란드 및 유럽 육류 제품의 인지도와 입지를 강화하기 위해 마련됐다.행사는 폴란드산 돼지고기, 가금류, 소고기의 품질과 활용법을 소개하는 참여형 쿠킹 워크숍으로 진행됐다. 폴란드 셰프 피오트르 쿠차르스키(Piotr Kucharski)와 한국 셰프 박지영이 함께 프로그램을 이끌었다. 두 셰프는 유럽과 한국의 식문화를 반영한 메뉴를 선보였다.

비에스와프 루잔스키(Wiesław Różański) UPEMI 회장은 “한국은 미식 문화와 새로운 식재료 경험에 대한 관심이 높은 시장”이라며 “이번 행사를 통해 폴란드 육류 산업이 가진 품질 경쟁력과 미식 문화를 직접 경험하는 기회가 되길 바란다”고 말했다.

현재 폴란드 소고기는 한국 정부가 진행하는 8단계 승인 절차 중 5단계에 있다. 한국 검역 당국은 2021년과 2023년 폴란드 소고기 생산 시설에 대한 현지 점검을 진행했다.

UPEMI는 국제 홍보 활동의 일환으로 유럽 기금이 공동 지원하는 EU 굿 푸드(European Good Food) 프로젝트를 통해 서울푸드 & 호텔 2026(Seoul Food & Hotel 2026) 전시회에도 참가할 예정이다.

gorgeous@heraldcorp.com