한국·폴란드 셰프가 만났다…폴란드 ‘MEAT MASTERS 2026’ 개최

[리얼푸드=육성연 기자] 폴란드 육류산업 생산자 및 고용주 연합(UPEMI)이 주관하는 ‘MEAT MASTERS KOREA 2026’ 한국 프로젝트가 지난 5일 서울에서 진행됐다.
이번 프로젝트는 한국 시장에서 폴란드 및 유럽 육류 제품의 인지도와 입지를 강화하기 위해 마련됐다.행사는 폴란드산 돼지고기, 가금류, 소고기의 품질과 활용법을 소개하는 참여형 쿠킹 워크숍으로 진행됐다. 폴란드 셰프 피오트르 쿠차르스키(Piotr Kucharski)와 한국 셰프 박지영이 함께 프로그램을 이끌었다. 두 셰프는 유럽과 한국의 식문화를 반영한 메뉴를 선보였다.
비에스와프 루잔스키(Wiesław Różański) UPEMI 회장은 “한국은 미식 문화와 새로운 식재료 경험에 대한 관심이 높은 시장”이라며 “이번 행사를 통해 폴란드 육류 산업이 가진 품질 경쟁력과 미식 문화를 직접 경험하는 기회가 되길 바란다”고 말했다.
현재 폴란드 소고기는 한국 정부가 진행하는 8단계 승인 절차 중 5단계에 있다. 한국 검역 당국은 2021년과 2023년 폴란드 소고기 생산 시설에 대한 현지 점검을 진행했다.
UPEMI는 국제 홍보 활동의 일환으로 유럽 기금이 공동 지원하는 EU 굿 푸드(European Good Food) 프로젝트를 통해 서울푸드 & 호텔 2026(Seoul Food & Hotel 2026) 전시회에도 참가할 예정이다.
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June 08. 2026
최근 젊은 세대를 중심으로 음료를 소비하는 방식에 뚜렷한 변화가 나타나고 있다. 한국농수산식품유통공사(aT)의 농식품수출정보(KATI)에 따르면 큐리그 닥터페퍼(Keurig Dr Pepper)가 발표한 ‘음료 트렌드 보고서(State of Beverages Trend Report)’는 음료 소비가 ‘자동적 선택’에서 ‘의도적 선택’으로 변화하고 있다고 분석했다. 음료가 단순한 기호식품을 넘어 자신을 표현하는 수단으로 확장되고 있다는 설명이다. 과거에는 늘 마시던 음료를 반복적으로 구매하는 경향이 강했다면, Gen Z와 Gen Alpha(이하 Gen A/Z 세대)는 단순한 습관이 아닌 기분과 상황, 활동, 자기 정체성에 따라 음료를 선택하는 경향을 보였다. 보고서는 Gen A/Z 세대를 13~29세로 정의했으며, 비교군은 30세 이상의 밀레니얼 세대 소비자다. 특히 Gen A/Z 세대는 음료를 사회적 경험과 연결해 소비하는 경향이 강했다. 이들의 음료 소비 중 59%는 다른 사람과 함