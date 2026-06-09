도드람 ‘THE짙은’, B마트 입점… ‘소용량·퀵커머스’ 겨냥

[리얼푸드=육성연 기자] 도드람이 프리미엄 브랜드 ‘THE짙은’을 B마트에 신규 입점했다고 9일 전했다.

선보이는 제품은 MZ세대와 1~2인 가구를 겨냥한 ‘THE짙은 칼집 삼겹살(300g)’, ‘THE짙은 칼집 목심(300g)’, ‘THE짙은 칼집 앞다릿살(300g)’ 등 총 3종이다. 소량 구매해 즐기는 ‘한입소비’ 트렌드에 발맞춰 소용량 패키지를 기획했다.

‘THE짙은’은 국내 돼지고기 생산량의 약 0.3%에 불과한 희소 품종인 YBD(요크셔·버크셔·듀록)를 기반으로 한 브랜드다. 짙은 고기 색과 균일한 육질, 촘촘한 마블링이 특징이다.

박광욱 도드람 조합장은 “이번 B마트 입점을 통해 퀵커머스 시장에서 프리미엄 돈육의 접근성을 높여, 더 많은 소비자가 일상에서 ‘THE짙은’을 경험할 수 있을 것으로 기대한다”고 전했다.

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