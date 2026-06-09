도드람 ‘THE짙은’, B마트 입점… ‘소용량·퀵커머스’ 겨냥

[리얼푸드=육성연 기자] 도드람이 프리미엄 브랜드 ‘THE짙은’을 B마트에 신규 입점했다고 9일 전했다.
선보이는 제품은 MZ세대와 1~2인 가구를 겨냥한 ‘THE짙은 칼집 삼겹살(300g)’, ‘THE짙은 칼집 목심(300g)’, ‘THE짙은 칼집 앞다릿살(300g)’ 등 총 3종이다. 소량 구매해 즐기는 ‘한입소비’ 트렌드에 발맞춰 소용량 패키지를 기획했다.
‘THE짙은’은 국내 돼지고기 생산량의 약 0.3%에 불과한 희소 품종인 YBD(요크셔·버크셔·듀록)를 기반으로 한 브랜드다. 짙은 고기 색과 균일한 육질, 촘촘한 마블링이 특징이다.
박광욱 도드람 조합장은 “이번 B마트 입점을 통해 퀵커머스 시장에서 프리미엄 돈육의 접근성을 높여, 더 많은 소비자가 일상에서 ‘THE짙은’을 경험할 수 있을 것으로 기대한다”고 전했다.
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June 08. 2026
최근 젊은 세대를 중심으로 음료를 소비하는 방식에 뚜렷한 변화가 나타나고 있다. 한국농수산식품유통공사(aT)의 농식품수출정보(KATI)에 따르면 큐리그 닥터페퍼(Keurig Dr Pepper)가 발표한 ‘음료 트렌드 보고서(State of Beverages Trend Report)’는 음료 소비가 ‘자동적 선택’에서 ‘의도적 선택’으로 변화하고 있다고 분석했다. 음료가 단순한 기호식품을 넘어 자신을 표현하는 수단으로 확장되고 있다는 설명이다. 과거에는 늘 마시던 음료를 반복적으로 구매하는 경향이 강했다면, Gen Z와 Gen Alpha(이하 Gen A/Z 세대)는 단순한 습관이 아닌 기분과 상황, 활동, 자기 정체성에 따라 음료를 선택하는 경향을 보였다. 보고서는 Gen A/Z 세대를 13~29세로 정의했으며, 비교군은 30세 이상의 밀레니얼 세대 소비자다. 특히 Gen A/Z 세대는 음료를 사회적 경험과 연결해 소비하는 경향이 강했다. 이들의 음료 소비 중 59%는 다른 사람과 함